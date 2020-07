(Kansas City) Le voltigeur des Royals de Kansas City Hunter Dozier a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et son nom a été inscrit sur la liste des blessés avant le dernier match préparatoire des siens contre les Cardinals de St. Louis, mercredi.

Associated Press

Le joueur âgé de 28 ans vient de connaître une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a frappé 26 circuits, terminé à égalité en tête dans la Ligue américaine au chapitre des triples et réussi un total de 84 points produits.

Il doit jouer un rôle-clé pour les Royals au cours de cette saison écourtée de 60 matchs, qui se mettra en branle à compter de vendredi soir contre les Indians à Cleveland.

Le receveur Cam Gallagher, le joueur de premier but Ryan O’Hearn, le receveur recrue Nick Dini et le releveur Daniel Tillo séjournent tous à l’infirmerie des Royals à cause de la COVID-19.

Le receveur étoile Salvador Perez, les partants Brad Keller et Jakob Junis, ainsi que le joueur de troisième but Matt Reynolds ont tous reçu des diagnostics positifs au coronavirus, mais ont obtenu le feu vert pour reprendre leurs activités.