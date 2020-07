(Washington) Les Nationals de Washington ont annulé leur séance d’entraînement de lundi en raison des délais pour l’obtention des résultats des tests de détection de la COVID-19.

Le directeur général, Mike Rizzo, s’inquiète même que ces délais puissent mettre en péril la tenue de la saison raccourcie de 60 matchs.

Tous les joueurs et membres du personnel des Nats ont subi un test vendredi et Rizzo a indiqué que les résultats n’ont toujours pas été obtenus.

L’annulation de la séance de lundi est survenue 24 heures après que le releveur étoile Sean Doolittle eut exprimé ses inquiétudes sur la lenteur du procédé et sur le fait que les Nationals n’avaient pas encore reçu d’équipement de protection personnelle.

« Nous ne pouvons courir ce risque pour nos joueurs et notre personnel, a indiqué Rizzo. Nous n’allons pas sacrifier la santé et la sécurité de ces gens et de leurs familles. Sans tests efficaces et rapides, ce n’est tout simplement pas sécuritaire pour nous de poursuivre notre camp estival. »

Rizzo a ajouté que le baseball majeur « doit rapidement régler ce problème avec leur laboratoire », sinon, la saison pourrait être compromise.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Le directeur général des Nationals de Washington, Mike Rizzo, a indiqué que l'équipe était toujours en attente des résultats des tests subis vendredi.

Deux joueurs des Nationals qui ont subi des tests la semaine dernière ont obtenu un résultat positif. Le gérant, Dave Martinez, a déclaré dimanche que ces tests avaient été subis en milieu de semaine dernière et que les joueurs ayant obtenu ces résultats positifs ne s’étaient pas présentés au Nationals Park.

Martinez a ajouté que certains des 60 joueurs qui ont subi un test attendent toujours leur résultat.

« Évidemment, tout cela est nouveau pour tout le monde, a déclaré Martinez. Ce n’est pas parfait, mais tout le monde fait ce qu’il peut. Je sais que c’est le cas. Ils travaillent à nettoyer ce processus. Nous nous trouvons dans une situation très différente. Personne n’a jamais fait cela auparavant. Alors je sais qu’ils travaillent à régler tous les pépins. »

Doolittle, qui hésite toujours à disputer la saison 2020, a affirmé dimanche qu’il n’a toujours pas reçu le résultat de son test de vendredi.

« C’est une chose qui me rend un petit peu nerveux. Nous ne recevons pas les résultats à temps. Nous n’avons toujours pas reçu notre matériel de protection personnelle. Nous devions avoir des masques N-95, des gants, ce genre de choses, mais nous ne les avons pas. Cet équipement est nécessaire afin que ce soit sécuritaire de jouer cette saison. »

Jusqu’ici, trois joueurs des Nationals ont décidé de ne pas jouer la saison 2020 : le premier-but Ryan Zimmerman, le lanceur Joe Ross et le receveur Welington Castillo.

À Oakland, deux lanceurs pressentis pour faire partie de la rotation de partants, Mike Fiers et Jesus Luzardo, ont raté leur deuxième entraînement consécutif, dimanche, en raison de ce que le gérant Bob Melvin a qualifié de « problème en suspens », sans élaborer.