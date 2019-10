(Houston) Le plus jeune joueur des Yankees de New York a fait des pas de géant cet automne. Est-ce une surprise que Gleyber Torres connaisse autant de succès ?

Associated Press

« À vrai dire, pas vraiment », a-t-il soutenu.

Torres a une fois de plus brillé en récoltant cinq points produits, Masahiro Tanaka a muselé les frappeurs adverses et les Yankees de New York ont écrasé les Astros de Houston 7-0, samedi soir, lors du premier match de la série de championnat de l’Américaine.

Les Yankees ont ainsi pris les devants 1-0, dans cette série entre deux équipes de gros cogneurs.

Les deux équipes se retrouveront dès demain pour le deuxième duel de la série. Les Yankees vont tenter de capitaliser sur le momentum, alors que James Paxton va faire face à Justin Verlander.

Alors que les yeux étaient rivés sur les as des Astros, Tanaka a montré qu’il faisait partie de cette élite aussi. Il a limité les cogneurs des Astros à un coup sûr en six manches de travail pour surclasser son adversaire Zack Greinke. Il présente un dossier de 5-2 et il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,32 en séries.

Torres a cogné un double circuit en solo, un simple de deux points et un roulant d’un point. Hissé au troisième rang dans l’ordre des frappeurs, il est devenu le plus jeune joueur de l’Américaine à produire cinq points dans un match de séries éliminatoires.

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS Gleyber Torres (25)

« Je me suis bien préparé pour aider mon équipe. Maintenant, j’ai l’opportunité de le faire », a mentionné la vedette de 22 ans.

Brett Gardner, l’un des vétérans de la formation new-yorkaise, a vanté le joueur de deuxième but.

« Il est épeurant pour les lanceurs adverses, mais il est excitant à voir jouer pour les partisans des Yankees, a-t-il déclaré. Il est tellement talentueux et il a le flair au bâton. Il n’y a pas de moment trop énorme pour lui. »

Giancarlo Stanton et Gio Urshela ont également frappé des coups de canon, tandis que le voltigeur de droite Aaron Judge a réalisé un jeu clé en réalisant un attrapé en plongeant, avant de réaliser un double-jeu pour retirer Alex Bregman au premier but.

« J’ai aimé de la façon dont nous avons joué aujourd’hui », a ajouté le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Les Astros ne ressemblaient pas du tout à l’équipe qui a dominé les Majeures avec 107 victoires en saison régulière. Jose Altuve, Bregman et leurs coéquipiers n’ont frappé que trois simples.

« Je ne pense pas que nous ayons réussi quoi que ce soit offensivement parlant en séries, a admis Bregman. Nous devons retrouver notre identité au bâton. »

La formation de Houston a cogné des circuits durant 30 matchs d’affilée cette saison.

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS Le lanceur partant des Astros, Zack Greinke (21)

En six manches, Greinke a alloué trois points en sept coups sûrs. Il a réalisé six retraits sur des prises. En relève, Ryan Pressly et Bryan Abreu ont toutefois concédé deux points chacun.

Avant la rencontre, les Yankees de New York avaient ajouté les noms du voltigeur Aaron Hicks et du lanceur CC Sabathia à leur formation, qui ont remplacé Tyler Wade et Luke Voit.

Par ailleurs, les Astros avaient également apporté des changements à leur formation, ajoutant les artilleurs Brad Peacock et Bryan Abreu. Le lanceur partant Wade Miley et le réserviste Myles Straw ont agi à titre de spectateurs.