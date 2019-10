(New York) Les Mets de New York ont congédié le gérant Mickey Callaway après deux saisons à la barre de l’équipe pendant lesquelles il n’a pas réussi à mener sa formation aux séries éliminatoires.

Mike Fitzpatrick

Associated Press

La décision, annoncée jeudi et grandement anticipée, survient quatre jours après que les Mets eurent complété la saison avec un dossier de 86-76, soit neuf victoires de plus qu’en 2018.

Une solide deuxième moitié de saison n’a pas suffi pour sauver le poste de Callaway, à qui il restait une année à son contrat. Les Mets ont affiché un dossier de 46-26 à partir du retour de la pause du match des Étoiles et ont effectué une poussée inattendue pour une place dans les séries. Ils ont cependant été éliminés pendant la dernière semaine du calendrier régulier.

« Je ne suis pas rassasié. Je crois qu’il y a certains matchs que nous aurions dû gagner et nous n’avons pas atteint notre objectif de participer aux éliminatoires, a dit le chef de la direction Jeff Wilpon lors d’une conférence téléphonique. Nous n’avons pas joué en octobre. C’est ça l’affaire. »

Les Mets sont devenus la septième organisation du Baseball majeur à se lancer à la recherche d’un nouveau gérant. Les autres sont les Angels de Los Angeles, les Cubs de Chicago, les Giants de San Francisco, les Padres de San Diego, les Pirates de Pittsburgh et les Royals de Kansas City.

L’ancien gérant des Yankees de New York et des Marlins de Miami Joe Girardi et l’instructeur sur le banc des Astros de Houston, Joe Espada, font déjà partie des candidats pour remplacer Callaway.