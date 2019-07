 Match des étoiles: Justin Verlander et Hyun-Jin Ryu seront les partants 

Verlander, un droitier de 36 ans, montre une fiche de 10-4 et une moyenne de 2,98 cette saison avec les Astros de Houston. Il a également enregistré 153 retraits au bâton en 126 manches et deux tiers.

Le Sud-coréen Ryu, un gaucher de 32 ans, présente un palmarès de 10-2 et une moyenne de 1,73, la meilleure du Baseball majeur, avec les Dodgers de Los Angeles. Il est le deuxième asiatique à agir comme partant au match des étoiles après le Japonais Hideo Nomo des Dodgers de Los Angeles en 1995.

George Springer des Astros agira comme premier frappeur et évoluera au champ droit dans le camp de la Ligue américaine et il sera suivi dans le rôle par le deuxième-but DJ Le Mathieu des Yankees de New York; le voltigeur de centre Mike Trout des Angels de Los Angeles; le premier-but Carlos Santana des Indians de Cleveland; le frappeur désigné J. D. Martinez des Red Sox de Boston; du troisième-but Alex Bregman des Astros de Houston; du receveur Gary Sanchez des Yankees; du voltigeur de gauche Michael Brantley des Astros et du joueur d'arrêt-court Jorge Polanco des Twins du Minnesota.

Christian Yelich des Brewers de Milwaukee figure au sommet du rôle des frappeurs de la Ligue nationale et évoluera au champ gauche. Le joueur d'arrêt-court Javier Baez des Cubs de Chicago occupe le deuxième rang, suivi du premier-but Freddie Freeman des Braves d'Atlanta; du voltigeur de droite Cody Bellinger des Dodgers de Los Angeles; du troisième-but Nolan Arenado des Rockies du Colorado; du frappeur désigné Josh Bell des Pirates de Pittsburgh; du receveur Wilson Contreras des Cubs; du deuxième-but Ketel Marte des Diamondbacks de l'Arizona et du voltigeur de centre Ronald Acuna fils des Braves.