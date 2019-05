Mike Trout atteint le plateau des 250 circuits

Mike Trout a frappé son 250 e circuit en carrière, Shohei Ohtani a également cogné une longue balle et les Angels de Los Angeles ont vaincu les Royals de Kansas City 6-3, samedi soir.

Associated Press Anaheim

Trout a envoyé la balle de Jakob Junis (3-5) au champ centre pour devenir le sixième joueur de la Ligue américaine à atteindre le plateau des 250 circuits avant son 28e anniversaire. Trout a envoyé la balle à 473 pieds du marbre. C'était son deuxième plus long circuit en carrière depuis que Statcast a commencé à les mesurer en 2015 et le troisième plus long des Majeures cette saison.

Griggin Canning (2-1) n'a accordé aucun point en sept manches. Il est devenu le deuxième partant des Angels à blanchir l'adversaire durant sept manches. Le gaucher a retiré les 12 premiers frappeurs des Royals auxquels il a fait face et a alloué trois coups sûrs et a effectué cinq retraits sur des prises. Ty Buttrey a obtenu son deuxième sauvetage en oeuvrant durant une manche et deux tiers.