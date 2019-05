Les Blue Jays s'inclinent 4-1 devant les White Sox

Lucas Giolito a été solide durant cinq manches, Leury Garcia a cogné un circuit et les White Sox de Chicago ont battu les Blue Jays de Toronto 4-1, samedi, après que la pluie ait interrompu le match après quatre manches et demi.

Giolito (5-1) a réalisé trois retraits sur des prises en début de cinquième manche avant que le match ne cesse en raison de la pluie. Le match a par la suite pris fin après une attente de trois heures.

Yonder Alonso a frappé deux simples et a récolté deux points produits pour les White Sox, qui ont remporté cinq de leurs sept dernières rencontres.

Ryan Feierabend (0-1) a alloué quatre points et sept coups sûrs du côté de Toronto à son premier départ dans les Majeures depuis 2008. Il a retiré deux frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles. Les Blue Jays ont encaissé 10 revers en 13 matchs.

Garcia a cogné une longue balle en direction du champ gauche lors du deuxième lancer de Feirabend. Il s'agissait de son second circuit cette saison.

Freddy Galvis a frappé un double vers la ligne du champ droit en deuxième manche. Brandon Drury a nivelé la marque 1-1 grâce à un retrait sur un roulant.

Alonso et Charlie Tilson ont par la suite frappé deux simples pour donner les devants 3-1 aux White Sox. Alonso a récolté un autre point produit en frappant un simple en troisième.

Les Blue Jays ont sélectionné Feierabend des rangs mineurs, où il présentait un dossier de 2-0 et une moyenne de point mérité de 2,70 en trois départs. Il a passé un moment en Corée après sa dernière apparition dans les Majeures avec les Rangers du Texas. Il présente une fiche de 2-11 dans les Majeures et une moyenne de 7,15.

Giolito a concédé un point et trois coups sûrs et a réalisé son premier match complet. Il a effectué quatre retraits sur des prises et a alloué deux buts sur balles. Giolito a concédé un point mérité à ses 16 dernières manches et deux tiers.