Le lanceur Sonny Gray est échangé aux Reds

Sonny Gray a accepté un contrat auquel les Reds ajoutent 30,5 m $ de 2020 à 2022, un accord permettant aux Yankees de New York de mener à bien la transaction avec Cincinnati.

Associated Press New York

Les Reds ont une option pour la saison 2023.

En échange du droitier de 29 ans, New York a obtenu le joueur d'avant-champ Shed Long et un choix lors des premières rondes du prochain repêchage. Les Yankees ont tout de suite envoyé Long aux Mariners de Seattle en retour de Josh Stowers, un voltigeur. Les Reds obtiennent aussi le lanceur gaucher Reiver Sanmartin.

Gray a montré une fiche de 15-16 et une moyenne de 4,52 avec les Yankees, qui l'ont acquis des A's d'Oakland en juillet 2017. Il a été écarté de la rotation en août dernier.

Gray a connu de sérieux ennuis au Yankee Stadium l'an dernier. Sa moyenne là-bas a été 6,98, comparativement à 3,17 à l'étranger.

Gray offre un rendement de 59-52 et une moyenne de 3,66 en six saisons avec les Athletics et les Yankees. Il a fait partie des étoiles de l'Américaine en 2015, sa deuxième saison consécutive de 14 victoires.

Derek Johnson, l'instructeur des lanceurs des Reds, avait les mêmes fonctions avec Vanderbilt quand Gray jouait pour les Commodores, de 2009 à 2012.