Jesen Therrien n'a pas perdu son année

Le releveur montréalais, membre de l'organisation des Dodgers de Los Angeles, croit même qu'il reviendra plus fort après avoir « tourné positivement » cette année sans baseball.

«Oui, c'est très réaliste [que je sois avec les Dodgers]. Il ne se passe pas une seconde dans le gymnase sans que je pense à lancer dans les majeures, a-t-il dit, hier soir, lors de l'ouverture officielle du centre de balle Grand Chelem à Montréal. J'ai hâte d'arriver au camp avec les Dodgers et de montrer que cette année, où j'ai travaillé vraiment fort, m'a permis d'évoluer en tant qu'athlète.»

Therrien, âgé de 25 ans, est passé sous le bistouri en septembre 2017 afin de soigner une déchirure ligamentaire du coude droit. Quelques semaines après l'opération, l'ancien membre des Phillies de Philadelphie a signé un contrat de deux saisons avec les Dodgers. Loin de broyer du noir malgré une longue inactivité devant lui, il a alors mis les bouchées doubles en compagnie de l'ex-releveur Éric Gagné, qu'il considère comme un mentor.

«Je savais dans quoi je m'embarquais. Depuis le début, mon objectif n'a pas été de revenir cette année ou l'année prochaine. C'était de revenir à 100% et de montrer quel type de lanceur je suis. [...] C'est plate de se faire dire qu'on va rater une année complète, mais avec Éric, chez qui j'habitais, on a tourné ça positivement. On a regardé plein de vidéos pour voir comment on pouvait améliorer ma technique et ma mécanique de lanceur afin de revenir plus fort.»

Avec Gagné, il a notamment travaillé sur ses jambes et sur la mobilité de ses hanches. Mais dans tout ce processus, rien ne bat les premiers véritables lancers. Therrien dit ne pas avoir eu d'appréhension particulière lorsqu'il a justement recommencé à mettre un peu de vigueur. «J'étais tellement heureux. Pendant cinq mois, j'ai fait des exercices que je n'avais jamais vus pour prendre soin de mon poignet et de mon avant-bras. J'ai passé tellement de temps à reconstruire mon bras que lors de mes premiers lancers, c'était le meilleur feeling. Je n'ai jamais eu de crainte. Mon objectif est de devenir plus fort que j'étais avant.»

Revenu au Québec en septembre - il y restera jusqu'en janvier -, Therrien continue de s'entraîner et de faire un suivi, tous les deux, trois jours, avec le personnel médical des Dodgers. C'est donc à distance qu'il a suivi le parcours des Dodgers qui s'est terminé, en Série mondiale, par une défaite face aux Red Sox de Boston. Il a profité de cette période pour scruter les habitudes des frappeurs et analyser les choix de lancers. «Pourquoi [Clayton] Kershaw lance une balle courbe à terre avec un compte de zéro balle et deux prises? Pourquoi il ne lance pas une prise? illustre-t-il. Je regardais le type lancer en fonction des situations et des frappeurs à affronter.»

Therrien a fait ses débuts dans les ligues majeures en juillet 2017 avec les Phillies. En 15 présences, pour un total de 18,1 manches, il a maintenu une moyenne de points mérités de 8,35 et accordé 24 coups sûrs.