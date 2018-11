Betts et Yelich sont les joueurs par excellence

RONALD BLUM Associated Press New York

Les champions frappeurs de chaque ligue ont reçu cet honneur pour une première fois depuis 2012, quand Miguel Cabrera, des Tigers de Detroit, et Buster Posey, des Giants de San Francisco, avaient été récompensés.

Yelich a dominé la Nationale au chapitre de la moyenne au bâton (,326) et a propulsé les Brewers vers le titre de la section centrale de la Nationale, avant de subir l'élimination en sept matchs devant les Dodgers de Los Angeles en série de championnat. Il a également claqué 36 circuits, produit 110 points et volé 22 buts.

Il a devancé le joueur d'avant-champ des Cubs de Chicago Javier Baez et le troisième-but des Rockies du Colorado Nolan Arenado lors d'un scrutin auprès des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Yelich a reçu 29 des 30 votes de première place et l'autre est allé au lanceur des Mets de New York Jacob deGrom, qui a remporté le trophée Cy-Young.

Acquis des Marlins de Miami environ un mois avant le début du camp, Yelich est devenu le premier joueur dans l'histoire des Brewers à gagner le championnat des frappeurs.

« Je suis reconnaissant de cet échange qui a servi d'élément déclencheur, a dit Yelich. Vous ne savez jamais comment les choses vont tourner. Heureusement pour moi, il n'y a eu que du positif. »

Yelich est passé tout près de devenir le premier gagnant de la Triple Couronne dans la Ligue nationale depuis Joe Medwick en 1937, terminant la campagne avec deux circuits de moins qu'Arenado et un point produit de moins que Baez. Yelich a été particulièrement productif en deuxième moitié de saison avec une moyenne de ,367, 25 circuits et 67 points produits - incluant 11 circuits en août et 10 en septembre.

Pour sa part, Betts s'est démarqué dans la Ligue américaine en affichant une moyenne de ,346 avec 32 circuits, 80 points produits et 30 buts volés, aidant ensuite les Red Sox à remporter la Série mondiale pour une quatrième fois en 15 ans. Il a également dominé les Majeures avec 129 points marqués.

« J'aime être l'un des ambassadeurs de notre sport. J'en profite pour démontrer à tout le monde à quel point il s'agit d'un sport amusant », a dit Betts.

Betts a été préféré au voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout et au troisième-but des Indians de Cleveland Jose Ramirez. Betts a reçu 28 des 30 votes de première place. Trout et le coéquipier de Betts chez les Red Sox J. D. Martinez ont reçu les autres votes de première place.

Trout, qui a déjà gagné cet honneur deux fois, a terminé au deuxième rang du scrutin pour une quatrième fois en carrière, un record qu'il partage avec Stan Musial, Ted Williams et Albert Pujols. Il a été récompensé en 2014 et 2016 et s'est aussi contenté du deuxième rang en 2012, 2013 et 2015.