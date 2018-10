Montoyo est le nouveau gérant des Jays

Treizième gérant de l'histoire de l'équipe, il remplace John Gibbons, qui a dirigé le club de 2004 à 2008, puis de 2013 à 2018.

Portoricain de 53 ans, Montoyo a obtenu un contrat de trois ans. Il sera présenté aux médias lundi, au Rogers Centre.

La saison dernière, Montoyo était l'instructeur sur le banc avec les Rays de Tampa Bay.

« Je suis extrêmement honoré de me joindre à l'organisation des Blue Jays de Toronto, a dit Montoyo, par communiqué. Diriger un club qui représente tout un pays, c'est incroyablement spécial.

"Moi et ma famille sommes emballés à l'idée de travailler dans le but ultime de remporter un championnat avec Toronto. Je veux aussi remercier les Rays de Tampa Bay, qui m'ont donné la chance d'entamer une carrière d'instructeur. »

Ancien joueur d'avant-champ, Montoyo a passé 10 ans dans le baseball professionnel. Ses quatre matchs dans le baseball majeur ont été dans l'uniforme des Expos de Montréal, en 1993.

De 2007 à 2014, Montoyo a été le gérant des Bulls de Durham, dans le AAA. Il a été nommé gérant de l'année dans la Ligue internationale en 2010 et 2013. En 2009, il a dirigé les Portoricains à la Classique mondiale de baseball.

En 2015, les Rays l'ont engagé comme instructeur au troisième but, une fonction qu'il a exercée pendant deux saisons.

Les Jays viennent de connaître une saison de 73-89, remportant trois matchs de moins qu'en 2017. Le club a pris part aux séries en 2015 et en 2016. Au terme de la saison 2018, ils ont annoncé que Gibbons ne serait pas de retour.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'embauche de Charlie, a confié le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins. Charlie est un leader tenu en haute estime par tellement de gens dans le baseball. Nous avons été hautement impressionnés par son parcours et son approche. »

Le président des Blue Jays, Mark Shapiro, a tenu le même genre de discours.

« Charlie est chaleureux, authentique et expérimenté. Il aidera à établir une culture de champions dans le vestiaire et dans toute l'organisation, a dit Shapiro. Sa nature collaborative et ses qualités de meneur auront un grand impact au sein de l'équipe. »