Les Rays récompensent Kevin Cash

La nouvelle entente comprend également une clause d'option à la discrétion du club pour la saison 2025.

Âgé de 40 ans, Cash avait toujours une saison à son précédent contrat, une entente de 5 millions US quand il a remplacé Joe Maddon après la saison 2014.

Les Rays ont surpris tous les observateurs en remportant 90 matchs cette saison, terminant au troisième rang dans l'Est de l'Américaine, derrière les Red Sox de Boston (108 victoires) et les Yankees de New York (100). Ils ont atteint ce plateau même s'ils ont sabré dans leur masse salariale l'hiver dernier et échangé plusieurs éléments en juillet afin de rajeunir leur formation.

En quatre campagnes, Cash a mené l'équipe à une fiche de 318-330.