Les Championnats canadiens ouverts de judo ont débuté avec les athlètes de kata et de Ne-Waza jeudi et les Québécois ont brillé en lever de rideau. Onze médailles ont été remportées en kata et quatre en Ne-Waza au Centre sportif Pierre-Charbonneau à Montréal.

Sportcom

Les représentants du Québec ont réussi le doublé en Ne-Waza dans le tableau des moins 81 kg avec la médaille d’or de Ludwing Ortiz et celle d’argent de Christophe St-Godard. Nikita Khibirtov n’a pas été en reste lui non plus, alors qu’il a mis la main sur une des deux médailles de bronze à l’enjeu.

Aux Nationaux de l’an dernier, Ortiz avait aussi été médaillé d’or, en plus d’avoir remporté la ceinture des grands champions, remise au vainqueur toutes catégories confondues.

« Je suis content de ma première place et c’était mon objectif. Ça fait plus de 30 ans que je pratique le Ne-Waza et je travaille pour obtenir les meilleurs résultats », a soutenu le judoka de 48 ans qui s’entraîne au Club Métropolitain.

Le Montréalais a aussi accédé à la finale de la ceinture des grands champions où il a baissé pavillon contre l’Albertain Richard Turner, gagnant des plus de 81 kg, et tombeur de Matys Rainville, médaillé d’argent dans cette même catégorie.

« La finale était plus forte cette année et celui contre qui je me suis battu, il était de bon niveau. J’espérais à nouveau obtenir la ceinture, mais j’ai gagné dans ma catégorie et je suis content de ça. Ça me fait plaisir de montrer ma spécialité », a ajouté Ortiz.

Chez les femmes, Marie-Garance Degasne a conclu au quatrième échelon des moins de 63 kg

Des duos en or aux compétitions de kata

Ivan Fournier et Pierre Pelletier, du club Judo-Tech, font partie des grands vainqueurs de la journée. Ils ont triomphé dans la catégorie Kodokan Goshin-Jutsu jeudi grâce à une récolte de 531 points.

« On est très contents ! Ça fait déjà quelques années qu’on travaille notre programme et qu’on progresse. Cette année, on a franchi les 500 points, c’est très bien ! La médaille d’or est intéressante, mais on est surtout contents d’avoir obtenu autant de points. On cherche à s’améliorer avant tout », a déclaré Pierre Pelletier.

Il ajoute que son duo avait comme principal objectif de se présenter avec la même intensité qu’à l’entraînement. Un élément sur lequel il a grandement travaillé au cours des dernières semaines.

« C’est comme ça qu’on a abordé la compétition. On connaît l’adage “on joue comme on pratique’’, bien on l’utilise aussi en judo ! Le Kodokan Goshin-Jutsu est un kata d’autodéfense, où il faut sentir une attaque et une contre-attaque. On a mis l’accent sur ça après avoir maîtrisé la technique. On voulait apporter beaucoup d’intensité aujourd’hui », a spécifié Pierre Pelletier.

Toujours en Kodokan Goshin-Jutsu, mais chez les moins de 23 ans, Cassandra Perreault et Jean-Sébatien Roy ont été décorés d’une médaille d’or après avoir cumulé 438 points. Ils n’ont d’ailleurs pas été les seuls représentants du club de judo Haut-Richelieu à se démarquer aux yeux des juges !

Forts d’un pointage de 186, Ian Polard-Duquette et Étienne Lacasse sont montés sur la plus haute marche du podium en Nage-no-kata (3 séries) des moins de 16 ans. Ils ont devancé Dayan Vincent et Isaac Cholette, médaillés d’argent avec 181,5 points. Félix Ménard et Anthony Robert ont complété le podium de cette catégorie en raison de leurs 175 points.

Au Nage-no-kata (5 séries) des moins de 23 ans, ce sont Isack Berger et Jean-Sébatien Roy qui se sont emparé de l’or, tout juste devant Zachary Mainville et Thomas Warolin, du club de judo Rouyn-Noranda.

Ces derniers ont obtenu le même résultat chez les seniors dans cette discipline.

Champions canadiens en titre, Simon Gauthier-Hansen et Juliette Mireault ont une fois de plus décroché l’or en Ju-no-kata. Ils ont dominé la catégorie et ont reçu une note de 401 points, et ce, même s’ils ont été limités à l’entraînement après le déménagement de Mireault.

Une performance bonne non seulement pour l’or, mais qui permet aussi au duo du club Torakai de se qualifier pour les Championnats panaméricains ainsi que pour les Championnats du monde.

Mario Pageau et Martin Vallières ont été récompensés d’une médaille de bronze au Kime-no-kata, chez les seniors.

Simon Dufour et Philippe Dutremble, du club de judo Saint-Hyacinthe, ont reçu l’argent au terme du Katame-no-kata senior.

Les tournois de combats débuteront vendredi alors que les athlètes de moins de 18 ans, ainsi que les vétérans fouleront les tatamis.