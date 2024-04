PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS

Novak Djokovic, Jude Bellingham et Aitana Bonmati récompensés

(Madrid) Le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, le milieu anglais du Real Madrid Jude Bellingham et la Ballon d’Or espagnole Aitana Bonmati ont été récompensés lundi lors de la 25e cérémonie des prix Laureus du sport.

Agence France-Presse

Le Serbe Djokovic, détenteur du record de titres du Grand Chelem avec 24 succès au terme d’une saison 2023 spectaculaire, a été élu sportif de l’année lors de cette cérémonie organisée cette année à Madrid, devançant notamment le champion du monde de F1 Max Verstappen.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Novak Djokovic et sa femme Jelena

Jude Bellingham, le Golden Boy du Real Madrid, a lui reçu le prix de révélation mondiale de l’année après ses débuts exceptionnels avec le club madrilène à seulement 20 ans.

Chez les femmes, la championne du monde espagnole et Ballon d’Or 2023 Aitana Bonmati a été élue sportive de l’année, après une saison historique où elle a raflé tous les trophées collectifs et individuels avec le FC Barcelone et la Roja.

PHOTO JAVIER SORIANO, AGENCE FRANCE-PRESSE Aitana Bonmati

La sélection espagnole, qui vient de remporter en l’espace de six mois les deux trophées majeurs du football féminin, la Coupe du monde et la Ligue des nations, a également été mise à l’honneur en recevant le trophée d’équipe de l’année.

La gymnaste américaine Simone Biles a, elle, reçu, à distance, le trophée du « retour » de l’année, tandis que le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal a été récompensé pour sa fondation et ses projets éducatifs en Inde et en Espagne.