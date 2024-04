Le joueur indien continue son ascension fulgurante, après avoir obtenu sa norme de grand maître, la plus haute distinction des échecs, à seulement 12 ans, en 2019 et sa première norme internationale en 2015.

Gukesh, 17 ans et déjà prétendant au trône mondial des échecs

(Paris) Le grand maître indien Gukesh a remporté dans la nuit de dimanche à lundi le tournoi des Candidats à Toronto, et n’est plus qu’à une marche de devenir le plus jeune roi de l’histoire des échecs.

Grâce à son nul plein de maîtrise contre l’Américain Hikaru Nakamura et à celui entre le Russe Ian Nepomniachtchi et l’Américain Fabiano Caruana, le joueur indien, 16e joueur mondial lors du dernier classement, termine seul en tête après les quatorze parties.

La dernière ronde entre les quatre joueurs de tête, qui pouvaient encore tous prétendre à la victoire, a été haletante, mais Caruana n’a pas réussi à convertir une position avantageuse contre son adversaire.

« Je suis si soulagé et heureux. C’était beaucoup d’émotions pendant les parties, mais désormais je me sens juste bien », a-t-il commenté en conférence de presse. « J’ai hâte de pouvoir parler à ma mère », qui n’a pas fait le déplacement jusqu’au Canada au contraire de son père.

À 17 ans, Gukesh gagne donc le droit d’affronter le Chinois Ding Liren, actuel détenteur de la couronne mondiale, dans un match qui devrait avoir lieu plus tard dans l’année mais à une date et un lieu à définir. Il est aussi le plus jeune joueur à avoir remporté le tournoi des Candidats.

« Je me moque un peu de ces records », a-t-il dit en souriant après la partie.

En cas de victoire, une hypothèse crédible, car le Chinois semble hors de forme depuis son sacre en avril 2023, il effacerait des tablettes le Russe Garry Kasparov, champion du monde la première fois à 22 ans du format le plus prestigieux des échecs.

Il replacerait l’Inde au sommet des échecs plus de 10 ans après la fin du règne de Viswanathan Anand (2008-2013).

Une défaite en 14 parties

Dommaraju Gukesh, « Gukesh D » dans le monde des échecs, est né le 29 mai 2006 et, un mois avant ces 18 ans, était déjà le benjamin du tournoi réunissant huit des meilleurs joueurs du monde.

Il a pris seul les commandes grâce à sa cinquième victoire de la compétition lors de l’avant-dernière journée contre le Franco-Iranien Alireza Firouzja, 20 ans.

Firouzja a été le seul à l’avoir battu lors du tournoi, dans la phase aller, mais sans l’ébranler. « C’est après cette partie que je me suis dit que cela pouvait être mon moment. J’étais déçu, mais dès le lendemain je me sentais déjà au mieux de ma forme » a expliqué Gukesh.

Le joueur indien continue son ascension fulgurante, après avoir obtenu sa norme de grand maître, la plus haute distinction des échecs, à seulement 12 ans, en 2019 et sa première norme internationale en 2015.

Il pourrait figurer à la 6e place lors du prochain classement mondial, le 1er mai, son meilleur rang, une place devant Ding Liren, selon des estimations provisoires.

Le numéro 1 Magnus Carlsen a fait l’impasse, lassé par les parties classiques dans lesquelles il a été cinq fois champion du monde de 2013 à sa renonciation en 2023.