Edward Ly et Ma Long

(Montréal) Le pongiste québécois Edward Ly a eu droit à tout un festival d’émotions lors de sa première participation en Coupe du monde qui s’est déroulée en Chine, à Macao, la semaine dernière.

Après avoir remporté son premier match 4-0 contre l’Australien Aditya Sareen, il a affronté celui qu’il surnomme « le GOAT » de son sport (Greatest of all time), le Chinois Ma Long, face à qui il s’est incliné 4-0.

« C’était une expérience unique. Je n’ai jamais joué devant autant de spectateurs qui encourageaient mon adversaire. J’étais tendu, mais j’ai sorti un bon niveau de jeu et pris beaucoup de risques », a confié Edward Ly à Sportcom.

Malgré une foule chinoise bien bruyante en faveur du camp adverse, Ly a tenté de ne pas se laisser déstabiliser. En première manche, il a réussi à tenir tête à Long, le devançant même par un point à un certain moment. Cette avance n’a pas tenu le coup et il a finalement perdu 11-8.

« À partir du début de la deuxième manche, il a réussi à me faire douter », a-t-il admis en entrevue.

Edward Ly a alors joué le tout pour le tout et il a pris les devants 3-0 sur le favori du tournoi. Énergisé par ses partisans, Ma Long est parvenu à égaler le pointage avant d’imposer son rythme. Il l’a finalement emporté 11-4.

Le Chinois, actuellement classé quatrième au monde, a dominé Ly dans les deux dernières manches qui se sont conclues au compte de 11-5 et 11-4.

Quatre jours plus tard, Ma Long a été l’auteur d’une remontée spectaculaire en grande finale. Tirant de l’arrière 3-0, il a gagné quatre manches de suite et a défait son patriote Lin Gaoyuan 4-3 afin de décrocher le troisième titre de sa carrière en Coupe du monde.

« J’ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir jouer contre le GOAT (Greatest of all time) dans une salle si immense avec autant de spectateurs. Je remercie tout le monde du Canada qui ont écouté et qui m’ont soutenu durant le match », a conclu le Québécois.

En pleine ascension depuis quelques mois, Edward Ly se tourne maintenant vers son prochain défi d’envergure, soit les Jeux olympiques de Paris.