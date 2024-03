Catherine Beauchemin-Pinard a été intraitable samedi, sur les tatamis du Grand Chelem de Tbilissi, où elle a connu une journée parfaite pour monter sur la plus haute marche du podium. Une victoire importante qui s’aligne parfaitement dans sa préparation en vue des Jeux olympiques de Paris.

Sportcom

La numéro un mondiale de la catégorie des moins de 63 kg a bouclé son tournoi en l’emportant par waza-ari contre la Polonaise Angelika Szymanska. Une adversaire contre qui elle s’était inclinée à sa seule sortie contre elle au Tournoi des Maîtres de Jérusalem, en 2022.

Cette fois, c’est Beauchemin-Pinard qui a eu le dessus grâce à un waza-ari marqué dans la toute dernière minute du combat. « Ça fait un moment que je pratique une technique de la gauche et ça m’a ouvert la porte, a raconté la championne en fin de journée. Je l’ai essayée, elle a esquivé et j’ai tout de suite pu enchaîner pour aller chercher le waza-ari. »

En avance, la Québécoise a ensuite amené le duel au sol pour écouler les secondes restantes au cadran, mais le tout a bien failli se retourner contre elle. Szymanska a tenté d’immobiliser la Québécoise avec une clé de bras, sans toutefois être en mesure de concrétiser un ippon.

« J’ai été un peu gourmande et je n’ai pas fait assez attention, a avoué la Canadienne. Au début, j’avais peur, parce que j’étais vraiment mal prise, mais j’ai réussi à entourer son corps avec mes jambes et ça m’a permis d’éviter le pire. J’étais contente de m’en sortir et d’aller jusqu’au bout, même si ce n’était pas ma meilleure fin de combat. »

Beauchemin-Pinard, qui avait précédemment remporté quatre combats, dont deux en prolongation, signe ainsi la cinquième victoire de sa carrière en Grand Chelem. Qui plus est, ce nouveau gain lui permettra de demeurer au sommet du classement mondial et de se rapprocher encore un peu plus des Jeux olympiques de Paris.

« Pour moi, c’est une étape importante de gagner un tournoi avant Paris. Je voulais avoir un très bon week-end et je peux dire que je suis exactement là où je veux être dans ma préparation. Je suis en confiance et je me sens bien physiquement. Je vais faire attention pour bien me reposer dans les prochains jours et je pourrai me lancer de nouveaux défis le week-end prochain », a conclu celle qui sera du Grand Chelem d’Antalya, en Turquie, dans une semaine.

Également en lice du côté de Tbilissi samedi, Arthur Margelidon (-73 kg) et François Gauthier-Drapeau (-81 kg) ont tous les deux été éliminés au deuxième tour dans leur catégorie respective.

Louis Krieber-Gagnon (-90 kg), Shady ElNahas (-100 kg) et Kyle Reyes (-100 kg) seront les trois derniers Canadiens à fouler les tapis de ce Grand Chelem qui se conclura dimanche.

Deux médailles canadiennes en Allemagne

Plusieurs judokas de l’unifolié étaient aussi en action samedi pour les tournois internationaux de Brême et de Thuringe, en Allemagne.

Du lot, deux se sont frayé un chemin jusqu’à la troisième marche du podium, soit les Britanno-Colombiens Nathan Thiel (-55 kg) et Lowan Le Bris (-66 kg). Inscrits chez les moins de 18 ans, les deux compatriotes ont signé six victoires en sept sorties pour repartir avec une médaille de bronze au cou.

« Les gars ont connu des parcours assez similaires. Ils ont perdu en quarts de finale, mais ils ont montré du caractère pour revenir forts au repêchage et aller chercher une médaille. C’est un très bon résultat et c’est très prometteur pour la suite. Ils sont bons au sol et ils ont bien utilisé cet aspect », a commenté l’entraîneur Alexandre Émond, qui guide les troupes masculines à Brême.

Zachary Harris (-73 kg) a pour sa part terminé avec gain et un revers, tandis que Justin Webber (-55 kg) et Jean-David Bouchard (+90 kg) ont été vaincus au premier tour.

Au même moment, mais un peu plus au sud, la Québécoise Melody Grenier (U18) et l’Ontarienne Kiera Burt (U21) ont obtenu les meilleurs résultats canadiens au tournoi féminin de Thuringe en terminant respectivement cinquième et septième.

Chez les moins de 52 kg, Grenier a fini sa journée avec cinq gains et deux défaites, dont une crève-cœur en finale de bronze. « Melody est ressortie du lot aujourd’hui (samedi). C’est une première expérience pour elle à Thuringe et elle a vraiment bien paru. Elle a su gérer ses combats adéquatement et elle était vraiment près d’une médaille. Somme toute, elle peut être satisfaite ! » a déclaré l’entraîneur Antoine Bouchard.

Burt (-78 kg) est aussi parvenue à tirer son épingle du jeu, et ce, même si elle combattait dans une catégorie de poids supérieure pour l’occasion. « Elle est normalement chez les moins de 70 kg, mais elle ne s’en est pas laissé imposer. Elle faisait face des adversaires beaucoup plus lourdes et elle s’en est très bien sortie », a conclu Bouchard.

Catherine Toshkov (3-2, -57 kg), Loika Robertson (2-1, -63 kg) et Hailey Ko (1-1, -57 kg), chez les moins de 21 ans, ainsi que Carla Van Zyl (3-2, -57 kg), Hayden Thibault (2-2, -57 kg) et Abigail Smith (2-2, -70 kg), chez les moins de 18 ans, ont été les autres Canadiennes remporter au moins un combat samedi.

Valeria Kostrovets (U18, -48 kg), Addyson Tamura (U18, -48 kg), Alandra Steiger (U18, -63 kg), Kylee Esparbes (U21, -48 kg), Laurence Gagnon (U21, -57 kg) et Alisa Kofman (U21, +78 kg) n’ont pu trouver le chemin de la victoire.

Le tournoi féminin de Thuringe étant maintenant terminé, les yeux seront rivés vers Brême, dimanche, alors que ce sera au tour des athlètes de moins de 21 ans de monter sur les tatamis de ce tournoi international.

Vincent Nepton (-60 kg), Eliandre Barriault-Tremblay (-66 kg), Luke Thomson (-66 kg), Daniil Kremerman (-66 kg), Matis Ganet (-73 kg) et Oleksandr Kaplin (-90 kg) seront de la partie.