Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes

Une victoire et une défaite pour les Canadiennes

(Doha) Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont signé une victoire et ont subi une défaite, jeudi, lors des Finales du circuit professionnel de volleyball de plage.

La Presse Canadienne

Humana-Paredes et Wilkerson ont amorcé leur journée avec une victoire de 2-1 (21-14, 16-21, 15-10) contre les Lettones Tina Graudina et Anastasija Samoilova, avant de s’incliner 2-1 (21-17, 15-21, 17-15) devant les Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Eduarda Santos Lisboa, classées au premier rang.

Les Brésiliennes avaient vaincu les représentantes de l’unifolié lors du match de la médaille d’or aux Jeux panaméricains de cette année, à Santiago, au Chili.

Classées quatrièmes, les Canadiennes montrent une fiche de 2-1 avant leur dernier match de la ronde préliminaire contre les Allemandes Svenja Muller et Cinja Tillmann, vendredi.

Elles ont amorcé les Finales avec un gain de 2-0 contre les championnes du monde en titre, soit les Américaines Sarah Hughes et Kelly Cheng, mercredi.

Les Finales mettent en scène les huit meilleures équipes en plus de deux autres duos repêchés. Quelque 800 000 $ US sont en jeu.