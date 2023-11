Je dois tout d’abord me porter à la défense de Queen, dont la critique de votre patron est particulièrement sévère. Parce que malgré quelques succès insupportables, ce groupe a aussi produit Bohemian Rhapsody, qui est un chef-d’œuvre (malheureusement inapproprié pour les évènements sportifs). Mais Queen était capable du meilleur comme du pire et moi, c’est le tube qu’on entend pour à peu près tous les championnats que je ne peux plus endurer : We Are the Champions. Célébrer un championnat avec une chanson aussi horrible et ennuyante, ça devrait être illégal.