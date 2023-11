(Laval) Pour la première fois en plus de 20 ans, la Ligue nationale de crosse présentera un match de saison régulière dans un amphithéâtre de la région métropolitaine de Montréal, a annoncé le Groupe CH par voie de communiqué jeudi matin.

La Presse Canadienne

Pour l’occasion, le Rock de Toronto et le Riptide de New York s’affronteront à la Place Bell de Laval dans le cadre d’un match de la nouvelle série UnBOXed.

« Ce sport possède une histoire bien ancrée dans notre province, et accueillir ce match est une excellente façon d’honorer le passé tout en s’orientant vers le futur, alors que nous permettrons à nos partisans d’assister à un match de saison important entre le Rock et le Riptide à la Place Bell », a déclaré France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement, du Groupe CH.

Il s’agira du premier match de saison de la NLL à être disputé au Québec depuis 2002, année où l’Express de Montréal avait joué son dernier match au Centre Molson, maintenant connu sous le nom de Centre Bell.

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Un match de crosse entre l’Express de Montréal et les Roughnecks de Calgary au Centre Molson, en 2001.

« L’intérêt envers la crosse en enclos, du niveau amateur au niveau professionnel, poursuit son effervescence au Québec, et nous sommes fiers d’être en mesure de faire ce prochain pas et d’amener la NLL et nos athlètes de niveau élite à Laval et dans la région du Grand Montréal », a affirmé le commissaire de la NLL, Brett Frood.

Les billets pour cet évènement seront mis à vente à compter de midi, jeudi.

Cette annonce s’inscrit dans le dévoilement de la nouvelle initiative de développement multinationale de la NLL, UnBOXed, qui inclut notamment le lancement de son programme spécifique à la région de Montréal, lequel portera le nom des « Castors de Montréal ». La ligue est toutefois très claire, l’initiative UnBOXed n’est pas une expansion.

La programmation de l’évènement de la série UnBOXed de la NLL comportera aussi des cliniques pédagogiques pour les jeunes filles et garçons, pour les parents et pour les entraîneurs, ainsi que des expériences interactives pour les partisans la journée même du match à la Place Bell. De plus amples détails seront fournis à une date ultérieure.