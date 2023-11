Parti avec le meilleur temps des engagés après les forfaits des favoris kényans Evans Chebet et Geoffrey Kamworor, il a pris les devants pour faire la seconde partie de course seul en tête.

(New York) L’Éthiopien Tamirat Tola a remporté dimanche le marathon de New York en 2 heures 4 minutes et 58 secondes, nouveau record de la course américaine.

Agence France-Presse

Parti avec le meilleur temps des engagés après les forfaits des favoris kényans Evans Chebet et Geoffrey Kamworor, il a pris les devants pour faire la seconde partie de course seul en tête.

Il a terminé devant le Kényan Albert Korir (à 1 minute et 59 sec), vainqueur à New York en 2021, et l’Ethiopien Shura Kitata (+2 min 13 sec). Tola bat par la même occasion le record du plus célèbre marathon du monde, qui tenait depuis 2011.

Tamirat Tola, champion du monde sur la distance à Eugene en 2022, n’avait pas pu défendre son titre à Budapest cet été, contraint à l’abandon en raison de problèmes d’estomac.

La Kényane Hellen Obiri s’impose chez les femmes

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS À 33 ans, Obiri s’offre sa seconde victoire sur marathon cette année, un an après ses débuts sur la distance et sept mois après sa victoire sur le marathon de Boston.

La Kényane Hellen Obiri a remporté dimanche le marathon de New York, dernier grand marathon de l’année, en 2 heures 27 minutes et 23 secondes.

Les femmes sont parties sur des bases très lentes avant d’accélérer brutalement au 35e kilomètre et c’est finalement Obiri qui a devancé au sprint l’Éthiopienne Letesenbet Gidey (à 6 secondes) et la Kényane Sharon Lokedi (à 10 secondes), qui avait gagné à New York l’année dernière.

À 33 ans, Obiri s’offre sa seconde victoire sur marathon cette année, un an après ses débuts sur la distance et sept mois après sa victoire sur le marathon de Boston.