(São Paulo) Le triple champion du monde Max Verstappen a mené dès le départ et a gardé le cap pour remporter le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, dimanche à São Paulo.

Mauricio Savarese Associated Press

Sergio Pérez, son coéquipier chez Red Bull, a terminé quatrième, se distançant de Lewis Hamilton (Mercedes) dans la course pour le deuxième rang au classement des pilotes.

Il y a eu un drapeau rouge après le deuxième tour, en raison d’un accident impliquant Kevin Magnussen (Haas) et Alex Albon (Williams), ce qui a nécessité une relance de la course.

PHOTO CARLA CARNIEL, REUTERS Un accrochage est survenu entre Alexander Albon et Kevin Magnussen.

« J’ai été heureux du week-end, a dit Pérez. Je sais par contre que j’aurais pu en faire plus si je n’avais pas été malchanceux durant les qualifications [vendredi]. »

Fernando Alonso, d’Aston Martin, a pris la troisième place, seulement 0,053 seconde devant Pérez, après une bataille très serrée entre eux lors des trois derniers tours.

« Pendant les 30 derniers tours, j’ai eu l’impression d’être sous la pression de Sergio. Mais quand il m’a doublé à deux tours de la fin, j’ai pensé que la chance d’un podium n’était plus là. Puis il a freiné un peu tard dans le premier virage du dernier tour, et je me suis dit que je prendrais le risque au quatrième virage », a relaté Alonso.

« C’est un résultat phénoménal pour toute l’équipe. Nous avons eu quelques difficultés lors des dernières courses, en particulier lors des deux derniers évènements, alors ce podium est pour tout le monde sur le circuit et pour tout le monde à Silverstone. Cela montre que nous continuerons à nous battre jusqu’au dernier tour, jusqu’au dernier virage. »

Lando Norris (McLaren) a terminé deuxième sur le circuit d’Interlagos.

Parti de la troisième place, le Québécois Lance Stroll a fini en cinquième position. Il s’agit de son dixième top 10 de la saison et de sa meilleure prestation depuis sa quatrième place au Grand Prix d’Australie, le 2 avril.

PHOTO ANDRE PENNER, ASSOCIATED PRESS Lance Stroll

« Aucun de mes départs n’a été excellent. J’ai eu beaucoup de patinage et très peu d’adhérence, donc je n’ai pas bien pris la ligne. Mais ensuite, nous avons eu beaucoup de rythme. Nous étions plus rapides que Ferrari, plus rapides que Mercedes, et j’ai eu l’impression que nous étions revenus à notre position du début de l’année », a analysé Stroll.

« Le résultat d’aujourd’hui nous donne la conviction que nous pouvons nous battre pour les points lors des deux dernières courses. Enfin, un grand bravo à toute l’équipe. »

Les dernières courses ont été difficiles, mais aujourd’hui est une vraie récompense et nous renvoie à la maison avec le sourire après trois semaines sur la route. J’ai hâte d’être à Vegas ! Lance Stroll

Pérez quittera l’Amérique du Sud avec 32 points d’avance sur Hamilton, avec deux courses à disputer : une à Las Vegas le 19 novembre et l’autre à Abou Dhabi, une semaine plus tard.

Pérez a amorcé la course de la neuvième place et Hamilton, de la cinquième, après une qualification frustrante pour le pilote de Red Bull vendredi.

Charles Leclerc (Ferrari), qui devait partir deuxième, a perdu la maîtrise de son bolide lors du tour de formation avant le départ en raison d’un problème de moteur.

« Je suis déçu, c’est le moins que je puisse dire, a dit Leclerc. Le volant et le moteur ne répondaient plus. Ça fait mal. »

Verstappen a remporté sa 17e victoire et n’a jamais laissé échapper les commandes de l’épreuve.

« Toute la course a été axée sur la gestion des pneus, a déclaré Verstappen. Las Vegas sera nouveau pour tout le monde et il y aura de nombreuses surprises, j’en suis sûr. »