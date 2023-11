(Sao Paulo) Sergio Pérez de Red Bull a fait face à des vents contraires ces dernières semaines, notamment la collision qui l’a éliminé du Grand Prix du Mexique et un rétrécissement de l’écart entre lui et Lewis Hamilton, dans la lutte pour la deuxième place du championnat des pilotes.

Mauricio Savarese Associated Press

Le Grand Prix du Brésil à Interlagos a également ajouté à la frustration du Mexicain, qui débutera la course de dimanche en neuvième position après une mauvaise séance de qualification vendredi.

Cependant, une troisième place lors de la course de sprint de samedi lui a donné un gain de six points, tandis que Hamilton a dû se contenter de deux points.

Perez est deuxième au classement et tente de bloquer Hamilton, qui a réduit le déficit de 39 points à 20 à trois courses de la fin de la saison.

Pérez a déclaré qu’il est plus confiant dans sa voiture au Brésil.

« Au Mexique, nous étions forts. Mais ici, la journée a été bonne et solide, a mentionné Perez. Demain, tout est possible. »

Le champion de Formule 1 Max Verstappen de Red Bull, qui débutera la course en position de tête, a remporté à Interlagos sa quatrième course de sprint de la saison et ajoutera huit points supplémentaires à son total. Lando Norris de McLaren a terminé deuxième.

PHOTO NELSON, MAIS PAS AU BUREAU, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Norris a commencé le sprint en position de tête, avec Verstappen deuxième position et Perez troisième.

Le Canadien Lance Stroll a terminé 12e avec son Aston Martin.

« Ça a été plaisant, a dit Stroll. Le bolide avait fière allure – j’avais constamment l’impression de pouvoir attaquer. En plus, nous avons appris beaucoup de choses au sujet de la voiture et des pneus.

« Tout ça peut servir dimanche et nous aurons une bien meilleure position au départ. La course sera longue et imprévisible, mais je crois que nous pouvons y trouver du plaisir. »

La course de sprint attribue des points, mais selon les nouvelles règles, elle ne compte plus comme qualification pour le Grand Prix.

Verstappen aura la position de tête, en vertu des qualifications de vendredi.

Charles Leclerc de Ferrari partira deuxième tandis que Stroll et Fernando Alonso, lui aussi d’Aston Martin, seront en deuxième ligne au départ.

Lewis Hamilton, de Mercedes, va s’élancer du cinquième rang.

Les enjeux sont très limités à Sao Paulo. Verstappen a remporté son troisième titre consécutif au début d’octobre, tandis que Red Bull a déjà remporté le championnat des constructeurs.