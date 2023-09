(Madrid) Dix ans plus tard, les États-Unis ont à nouveau un vainqueur à une course du Grand Tour du cyclisme international.

Tales Azzoni Associated Press

Sepp Kuss a remporté le Tour cycliste d’Espagne dimanche, devenant ainsi le premier Américain à gagner l’une des trois plus grandes courses cyclistes depuis que Chris Horner a remporté la même compétition en 2013.

Les autres épreuves du Grand Tour sont le Giro d’Italie et le Tour de France.

Kuss s’était déjà assuré la victoire avant l’étape de dimanche, qui était en grande partie cérémoniale, lorsque ses rivaux dans la capitale espagnole ont respecté son avance et n’ont pas lancé d’attaques, comme le veut la tradition du cyclisme.

« C’est incroyable. Je pense qu’aujourd’hui, c’est l’étape où j’ai le plus souffert de toute la course. Maintenant je suis juste content que ce soit fini », a déclaré Kuss.

« Cela va changer ma vie, c’est certain. Je pense que je me souviendrai de cette expérience avec beaucoup de plaisir. Je ne le réalise pas encore tout à fait. Je pense que cela va prendre un certain temps. Maintenant, une grande célébration. La famille, les amis sont là, et ce sera vraiment spécial. »

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Sepp Kuss à la fin de la 21e étape

Il s’agit d’une victoire surprenante pour Kuss, qui a commencé la course dans un rôle de soutien à ses coéquipiers de Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, et Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta.

Vingegaard et Roglic ont terminé respectivement deuxième et troisième au classement général.

Ce faisant, ils ont couronné une performance dominante et un triplé historique pour Jumbo-Visma, qui a gagné les trois épreuves du Grand Tour cette année. Roglic a remporté le Giro d’Italie en mai et Vingegaard a été sacré champion du Tour de France en juillet.

Kuss a franchi la ligne d’arrivée avec ses coéquipiers, qui portaient tous un maillot spécial en l’honneur du triplé de l’équipe.

Kaden Groves, de l’équipe Alpecin-Deceuninck, s’est imposé au sprint final pour remporter la dernière étape.

Kuss a pris la tête à l’issue de la huitième étape et ne l’a jamais lâchée, même s’il a été bousculé à plusieurs reprises par ses coéquipiers.

L’Américain a tenu bon dans les difficiles ascensions du Col du Tourmalet en France et de l’Alto de l’Angliru dans le nord de l’Espagne. Il a conclu la course de trois semaines avec 17 secondes d’avance.

Âgé de 29 ans et originaire de Durango, dans le Colorado, Kuss a commencé à faire du vélo pour s’entraîner toute l’année à sa passion, le ski de fond. Mais il a fini par remplacer les skis par le vélo et a été pendant plusieurs saisons l’un des meilleurs coureurs de soutien de Jumbo-Visma.

La dernière étape a débuté sur le champ de courses de chevaux de Madrid et s’est terminée par des tours autour de certains des monuments emblématiques de la capitale espagnole.

Kuss s’est détendu au sein du peloton et a été fêté par ses rivaux et par les fans qui ont défilé dans les rues de Madrid.

Par ailleurs, les organisateurs du Tour d’Espagne ont fait savoir que l’édition 2024 commencera au Portugal.