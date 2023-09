Pour un athlète exceptionnel, les organisateurs de l’étape bruxelloise de la Ligue de Diamant en athlétisme avaient prévu une course exceptionnelle, vendredi : un 2000 m où le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a stoppé le chrono à 4 min 43,13 s, détrônant le Marocain Hicham El Guerrouj (4 min 44,79 s), détenteur de la marque mondiale depuis 24 ans.

Au final, ils ont été sept coureurs, dont Charles Philibert-Thiboutot, huitième en 4 min 51,54 s, à réaliser une nouvelle marque nationale.

« On a annoncé au milieu de l’été que Jakob voulait s’attaquer au record du monde du 2000 m et c’est pourquoi ils ont remplacé le 1500 m prévu par un 2000 m », a expliqué Philibert-Thiboutot. Il a du même coup inscrit un record des Amériques à cette distance qui rarement au programme des réunions d’athlétisme.

« Je savais que Jakob irait à un rythme de fou en avant et que ce n’était pas là où je serais. Par contre, tous les gars derrière étaient de la finale du 1500 m des mondiaux, là où j’étais censé me battre et courir avec eux », a poursuivi le coureur de 32 ans.

« J’ai fait du bon boulot pour être dans le coup et j’ai fini la course à moins d’une seconde du Norvégien (Narve Gilje Nordas) qui a fini quatrième aux mondiaux et pas loin des gars qui ont tous couru 3 min 29 s (au 1500 m) cet été. […] C’est une grosse performance et je suis content, car j’ai senti que j’étais compétitif ! »

Une réaction à l’opposé de ce qu’il avait vécu après sa course précédente, la demi-finale des Championnats du monde de Budapest, où il avait mal joué ses cartes et raté sa qualification pour la finale, soit son grand objectif de la saison.

« Ce soir, je suis assez satisfait du résultat. Je sens que je me rapproche de la fameuse finale qui m’a échappé dans les dernières années. »

Les conditions réunies pour un record

Mené par trois lièvres, en plus de lumières en bordure de piste qui s’allumaient à la cadence du record mondial, Ingebrigtsen s’est retrouvé seul en tête avec un tour et demi à faire en maintenant une vitesse avoisinant les 25 km/h. Son avance de quelques mètres sur l’éclairage de référence dans la dernière courbe a fait réagir la foule et le coureur en a ajouté une dernière couche pour battre la marque d’El Guerrouj, qui détient toujours le record du monde au 1500 m.

Charles Philibert-Thiboutot ne s’éternisera pas en Belgique. Dès samedi, il sera dans un avion en direction de New York afin de prendre part au Fifth Avenue Mile le lendemain.

« On va voir ce qu’il me reste de jambes après la grosse perf de ce soir (vendredi) et le voyage. J’ai vraiment hâte et je pense que je peux faire un bon résultat », a conclu l’athlète de Québec.