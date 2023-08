(New York) La carrière de John Isner a pris fin d’une manière appropriée, en bris d’égalité en manche ultime.

Associated Press

Isner a envoyé une volée dans le filet pour mettre fin au match et ce qu’il avait annoncé être son dernier tournoi en simple. Il a été vaincu 3-6, 4-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (7) au deuxième tour des Internationaux des États-Unis par son compatriote américain Michael Mmoh.

« C’est dur. J’aimerais penser que j’ai travaillé aussi fort que possible », a dit Isner, contenant difficilement ses émotions alors que la foule l’acclamait.

Âgé de 38 ans, Isner avait profité d’un laissez-passer des organisateurs pour participer au tableau principal du tournoi. Il a cogné 48 as et a gagné 86 % des points disputés sur sa première balle de service. Il a aussi commis 63 fautes directes.

Isner a atteint le huitième rang mondial en 2018, son meilleur classement en carrière, peu de temps après qu’il eut participé aux demi-finales à Wimbledon. Il a gagné 16 titres en simple et a frappé plus de 14 000 as, possédant le record de l’ATP à ce chapitre. Il en a notamment frappé 113 dans le plus long match de l’histoire du tennis, un duel de premier tour à Wimbledon contre Nicolas Mahut en 2010 qui a duré 11 heures 5 minutes et qui a pris fin à 70-68 en cinquième manche.

Au prochain tour, Mmoh affrontera Jack Draper, qui a causé une surprise en battant Hubert Hurkacz 6-2, 6-4, 7-5. Draper, un Britannique âgé de 21 ans, a effectué un retour au jeu en août après une absence de deux mois liée à une blessure à une épaule.

Contre Hurkacz, il s’est imposé grâce à de bons services et un bon jeu en fond de terrain. Pour sa part, le Polonais a semblé manquer d’énergie et a demandé la visite d’un médecin durant le troisième set.

Hurkacz, 17e tête de série, espérait connaître un bon tournoi, après avoir atteint le carré d’as à Cincinnati.

Chez les dames, la deuxième tête de série Aryna Sabalenka a facilement battu la Britannique Jodie Burrage 6-2, 6-3 en un peu plus d’une heure de jeu. Au troisième tour, elle affrontera la Française Clara Burel, qui a vaincu la Tchèque Karolina Pliskova 6-4, 6-2.

De son côté, l’Américaine Madison Keys, no 17, a aussi atteint le troisième tour grâce à une victoire expéditive de 6-1, 6-2 contre la Belge Yanina Wickmayer.

PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS Madison Keys

Par ailleurs, Jannik Sinner a atteint le troisième tour des Internationaux des États-Unis, grâce à une victoire de 6-4, 6-2, 6-4 face à son compatriote italien Lorenzo Sonego.

Sinner, sixième tête de série, a porté sa fiche en carrière contre ses compatriotes à 10-0. Il espère connaître un long parcours à New York, après avoir atteint les demi-finales à Wimbledon plus tôt cet été et les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis l’an dernier, s’inclinant en cinq manches contre Carlos Alcarez après avoir eu une balle de match.

« Je crois que mon jeu continue de s’améliorer un peu, à se développer, a dit Sinner, qui a gagné 80 % des points disputés sur sa première balle de service. Physiquement, je me sens bien. On verra ! »

Sinner, qui est âgé de 22 ans, a aussi remporté 22 des 25 points quand il est monté au filet.

Alexander Zverev, 12e tête de série, a battu son compatriote allemand Daniel Altmaier 7-6 (1), 3-6, 6-4, 6-3. Au prochain tour, il affrontera Grigor Dimitrov, no 19, qui a défait Andy Murray 6-3, 6-4, 6-1.

Murray a commis 45 fautes directes dans la défaite.

En soirée au stade Arthur-Ashe, Alcaraz avait rendez-vous avec le Sud-Africain Lloyd Harris, quart-de-finaliste en 2021 à New York. Puis, l’Américaine Jessica Pegula, no 3, affrontait Patricia Maria Tig.