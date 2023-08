« Le diable est dans les détails », dit le proverbe. C’est un peu ce qui résume les Championnats du monde de la nageuse Katerine Savard. À un an des Jeux olympiques de Paris, la Québécoise souhaite mettre le doigt sur l’élément qui fait défaut à son 100 m papillon.

Sportcom

Savard a atteint la demi-finale de cette épreuve à Fukuoka et a pris le 13e rang en 58,18 s.

Se retrouver 13e au monde à sa 14e saison au sein de l’équipe nationale procure une certaine fierté à la vétérane. En fait, son chrono la chicote davantage que son classement.

« J’en ai fait quoi, des centaines, des 100 m papillon ? Je fais toujours le même temps ! C’est positif dans un sens, parce que je suis très constante, mais j’aimerais prouver que je peux faire un peu plus vite », a partagé Katerine Savard à Sportcom après que le typhon survenu au Japon ait bousillé ses vacances.

« Je me dois d’être fière de moi ! Ce qui joue sur mon mental, c’est pourquoi je fais le même temps toute l’année, que je sois reposée ou non, peu importe la compétition. Mon entraînement prouve que je devrais être plus vite et c’est ce qui me travaille en ce moment. »

La moindre poussée ou une simple respiration peuvent avoir un impact considérable à la piscine. Chaque aspect de la natation peut potentiellement mener l’athlète à un podium, une finale, ou encore, une qualification olympique.

« Je vais m’asseoir avec mon entraîneur et mon préparateur physique. Je dois trouver comment faire la petite différence qui va me permettre de prendre le petit step de plus. On parle de dixièmes de seconde, des détails, mais des détails qui vont faire la différence », a poursuivi celle qui vise une quatrième participation olympique l’été prochain.

Les Championnats du monde de Fukuoka étaient les sixièmes de sa carrière en grand bassin. Au Japon, la nageuse originaire de Pont-Rouge a également terminé 12e du 50 m papillon, soit le meilleur résultat de sa carrière à cette épreuve, à des mondiaux. En demi-finale, elle a parcouru la distance en 25,98 s.

« C’est la première fois depuis 2016 que je le nage sous la barre des 26 secondes, c’est probablement ma deuxième meilleure performance à vie à cette épreuve ! Je n’avais pas nécessairement d’attentes, parce que je n’étais même pas classée dans les 16 premières au monde », a-t-elle expliqué.

Savard admet que son approche a été différente dans les deux épreuves et elle compte apprendre de ce constat. La pression se faisait plus sentir au 100 m papillon, qu’elle pratique jour après jour, contrairement au 50 m, où elle était plus détendue.

La constance, c’est une de mes forces ! Ça, on ne pourra pas le nier, ça fait 10 ans que je fais la même chose ! Katerine Savard

Deux qualifications dans les relais

Katerine Savard a aussi représenté le Canada aux relais 4x100 m libre et 4x200 m libre. Elle a nagé les qualifications des deux épreuves auxquelles le pays s’est classé septième et cinquième en finale.

En l’absence de certaines Canadiennes, dont Penny Oleksiak, les attentes n’étaient pas les mêmes dans le camp canadien. Pour une première fois depuis 2016, selon Savard, le podium n’était pas toujours l’objectif absolu. L’alignement a fait en sorte que des athlètes ont dû en faire un peu plus qu’à l’habitude, comme Maggie MacNeil, qui a nagé les qualifications de deux relais au lieu de garder ses forces pour les finales.

« On savait que ça allait être plus dur et ç’a été plus difficile de s’ajuster en tant qu’équipe, mais ç’a aussi donné la possibilité aux plus jeunes de démontrer qu’elles pouvaient aider le pays pour l’année prochaine, a mentionné Savard. On a découvert du potentiel nouveau qui pourra faire la différence l’an prochain. Plus on a de la profondeur, plus on sera reposées et ça va forcément aider nos performances. »

Katerine Savard reprendra l’entraînement rapidement. Elle se préparera en vue des Jeux panaméricains qui auront lieu cet automne à Santiago.