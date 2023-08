Déjà triple médaillée aux Championnats du monde de paranatation de Manchester, au Royaume-Uni, Tess Routliffe a profité de la dernière journée d’activité dimanche pour ajouter une quatrième médaille à sa récolte en terminant au troisième rang du 100 m style libre S7.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

L’Américaine Morgan Stickney a filé à toute allure vers la médaille d’or en franchissant la distance dans un temps de 1 min et 9,29 s. Derrière elle, la Colombienne Sara Vargas Blanco s’est emparée de la médaille d’argent (+2,86 secondes).

Routliffe bataillait donc avec l’Ukrainienne Veronika Korzhova pour l’obtention de la médaille de bronze. La Canadienne a finalement réussi à toucher le mur 0,09 seconde devant sa rivale.

La Québécoise Sabrina Duchesne a de son côté pris le cinquième rang de cette finale, tout juste derrière Korzhova, dans un temps de 1 min et 15,25 s.

« Je suis vraiment contente de cette médaille. C’est une course amusante et je suis heureuse d’avoir pu nager avec Sabrina. On se pousse toujours à se dépasser et c’est motivant de l’avoir à mes côtés. Je me sens prête pour la grosse année qui arrive, je pense que la table est mise pour les Jeux paralympiques », s’est réjouie Routliffe.

« C’est quand même un bon résultat, j’aurais aimé être un peu plus rapide, mais je vais prendre la cinquième place avec plaisir. Je sais qu’en travaillant spécifiquement sur certains détails, je vais pouvoir améliorer mes chronos et nager encore plus vite l’année prochaine », a laissé tomber Duchesne.

Routliffe était également en action en fin de journée au relais 4 x 100 m mixte en style libre (34 points) en compagnie de Philippe Vachon, Zach Zona et Aurélie Rivard. Le quatuor canadien n’a pas été en mesure de se frayer un chemin jusqu’au podium, terminant en septième place.

« C’était une grosse semaine à Manchester, mais nous pouvons être fiers de nos performances. Les relais ont été très bons. Nager comme ça avec des coéquipiers, mais surtout des amis, c’est la meilleure façon de conclure les Championnats du monde », a mentionné Aurélie Rivard.

Arianna Hunsicker, Philippe Vachon, Zach Zona et Abi Tripp étaient les quatre nageurs de l’unifolié lors des qualifications.

Du côté individuel, Rivard et Hunsicker étaient également en action au 100 m dos S10 où Rivard a conclu la finale au sixième rang, tout juste derrière sa compatriote Katie Cosgriffe, de l’Ontario. Pour sa part, Hunsicker a été freinée en qualification.

Finalement, Alexander Elliot a pris le septième rang de la finale au 100 m dos S10 du côté masculin, terminant à 5,45 secondes du gagnant, l’Italien Stefano Raimondi.