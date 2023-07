(Fukuoka) Les Canadiennes Mia Vallée et Pamela Ware ont obtenu la cinquième position lors de la finale féminine du 3 mètres synchro des Championnats du monde de sports aquatiques de Fukuoka, au Japon, lundi.

La Presse Canadienne

Vallée et Ware ont récolté un total de 284,22 points pour leurs plongeons et elles n’ont terminé qu’à 1,77 point de la médaille de bronze, gagnée par les Italiennes Chiara Pellacani et Elena Bertocchi (285,99). Les Américaines Sarah Bacon et Kassidy Cook (285,39) étaient également dans la course.

Les Chinoises Yani Chang et Yiwen Chen n’ont eu aucune difficulté à s’octroyer le titre de championnes du monde, après avoir amassé un total de 341,94. La médaille d’argent est allée aux Britanniques Scarlett Mew Jensen et Yasmin Harper, qui étaient loin derrière à 296,58 points.

La Chine a aussi remporté l’épreuve masculine au 10 mètres synchro, dans laquelle aucun Canadien n’était présent.

« Honnêtement, je suis vraiment heureuse de ce que nous avons fait aujourd’hui (lundi), a déclaré Ware. C’est sûr que ce n’est pas le résultat que nous voulions, mais je suis vraiment fière de Mia. Nous avons persévéré pendant toute la compétition. Ça démontre que nous avons plus de travail à mettre dans notre équipe et nous sommes prêtes à le faire. »

Vallée a abondé dans le même sens, ajoutant qu’elle aurait pu être un peu plus précise dans sa technique individuelle.

« Je suis heureuse de la façon dont nous avons plongé, mais un sport jugé, c’est ça : tu n’as pas toujours les résultats que tu veux. En plus, nous étions tellement près de la troisième place. Pour ma part, je n’avais pas les pointages que je voulais, mais malgré ça, nous étions près (du podium) », a-t-elle observé.

L’écart décisif s’est probablement joué au premier des cinq plongeons des Canadiennes, alors qu’elles n’ont obtenu que le septième meilleur pointage. Ware et Vallée ont ensuite réussi à remonter au classement.

Les deux plongeuses s’accorderont une pause d’une journée avant de reprendre l’entraînement en vue des préliminaires du 3 mètres individuel.

Les Canadiennes Caeli McKay et Elaena Dick seront en action lors des préliminaires du 10 mètres féminin, mardi.