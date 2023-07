L’équipe canadienne de water-polo a passé son premier test avec succès aux Championnats du monde de Fukuoka, l’emportant 13-10 dans un duel âprement disputé contre la Chine en ouverture du tournoi masculin.

Sportcom

La troupe canadienne n’a pas mis de temps à imposer son rythme lundi, en avance 4-0 au terme du premier quart. Le vent a cependant changé de côté dès la reprise du jeu, quand les Chinois ont pris d’assaut la zone de l’équipe canadienne.

Solide jusque-là, la défense de l’unifolié a démontré des signes de nervosité et elle a peiné à contenir les nombreuses attaques ennemies. Les représentants de la Chine en ont profité pour marquer à six reprises, concédant tout de même trois filets au Canada, pour rétrécir l’écart à 7-6 à la mi-temps.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la pause a été bénéfique pour les hommes du pilote Patrick Oaten qui ont retrouvé leurs esprits par la suite. Les deux formations se sont échangé trois buts lors du troisième quart, puis les Canadiens ont fermé le jeu en fin de rencontre pour filer vers cet important gain.

« Notre plan de match nous a permis de connaître un très bon départ, mais ç’a été un peu plus difficile ensuite. Nous avons une jeune équipe et nous ne sommes pas encore habitués de nous retrouver dans ce genre de situation », a avoué l’entraîneur canadien au terme de la partie.

« Par contre, nous avons été en mesure de rebondir pour garder les devants et c’est de très bon augure pour la suite, a-t-il ajouté. Nous pouvons dire que nos jeunes joueurs ont pris beaucoup d’expérience aujourd’hui (lundi). »

Si la jeunesse a été testée en lever de rideau de ces mondiaux, plusieurs vétérans se sont distingués pour le Canada, à commencer par les Québécois Aleksa Gardijan et Nicolas Constantin-Bicari, tous deux auteurs d’un tour du chapeau lundi.

« Nous avons eu des hauts et des bas, mais, au final, c’est la victoire qui compte. C’était très important pour nous de l’emporter en vue du reste du tournoi et nos plus jeunes joueurs ont offert une belle performance. Nous sommes très contents de ça », a commenté Constantin-Bicari, qui participe à ses cinquièmes mondiaux à Fukuoka.

Leo Hachem (2), Bogdan Djerkovic (2), Matthew Halajian, Jérémie Côté et Gaelan Patterson ont été les autres buteurs pour le Canada qui compte aussi Jérémie Blanchard, Aria Soleimanipak, Nikos Gerakoudis, David Lapins et Milan Radenovic parmi ses rangs.

Les poloïstes du pays se prépareront mardi pour leur prochain match qui aura lieu 24 heures plus tard, contre les puissants Italiens, vice-champions du monde.

« C’est une des meilleures équipes au monde, alors ce sera intéressant de pouvoir l’affronter et voir où nous en sommes dans notre progression, a analysé Constantin-Bicari. La clé sera de conserver notre plan de match, d’être combatifs le plus longtemps possible et de présenter du bon jeu collectif. Nous voudrons tout donner pour montrer ce dont nous sommes capables. »

Direction la finale pour Audrey Lamothe

Quelques jours après s’être classée sixième au solo technique, la nageuse artistique Audrey Lamothe s’est assurée de poursuivre sur sa lancée lors des préliminaires du solo libre. Sa routine, bonne pour une note de 167,3625, lui a procuré le huitième rang de la séance.

PHOTO NICK DIDLICK, ASSOCIATED PRESS Audrey Lamothe

La Montréalaise sera donc de retour à l’eau pour la finale prévue mercredi, où les 12 meilleures athlètes de la journée seront réunies pour tenter de remporter les honneurs.

Pour leur part, Laurianne Imbeau, Raphaëlle Plante, Kiara Quieti et Florence Tremblay ont conclu leurs Championnats du monde en aidant le Canada à terminer sixième du concours acrobatique par équipe remporté par la Chine (238, 0033).

Les Québécoises ont nagé aux côtés de Jonnie Newman, Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Olena Verbinska, avec qui elles ont obtenu un pointage de 205, 4900 pour leur dernière sortie à Fukuoka.