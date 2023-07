« De façon générale, pour un permis de travail, il faut démontrer qu’il y a pénurie de main-d’œuvre. Mais il existe plusieurs exemptions et les athlètes professionnels tombent dans l’exemption C-20 », explique M e Patrice Brunet, avocat spécialisé en droit du sport et en immigration.

Les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

LA PRESSE

Le statut d’immigration dans la LNH

La procédure pour obtenir une autorisation temporaire de travailler au Québec est longue. Qu’en est-il des athlètes professionnels qui sont échangés d’un club américain à un club canadien ? Y a-t-il une procédure spéciale accélérée pour eux ? Roger Garant, Lac-Mégantic

Réponse de Guillaume Lefrançois

Me Patrice Brunet est avocat spécialisé en droit du sport et en immigration. Votre question tombe donc pile-poil dans son champ d’expertise. « De façon générale, pour un permis de travail, il faut démontrer qu’il y a pénurie de main-d’œuvre. Mais il existe plusieurs exemptions et les athlètes professionnels tombent dans l’exemption C-20, explique-t-il. Cette exemption est basée sur le principe de réciprocité pour des occasions d’emploi pour des Canadiens à l’étranger. » Dans ce cas-ci, il est donc assez connu que des Canadiens jouent au hockey aux États-Unis, et des Américains, au Canada. « Si on est capables de le démontrer, c’est assez simple. Le joueur se présente à un point d’entrée et l’agent a l’autorité d’accorder le permis de travail immédiatement. »

Les gants au golf

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rory McIlroy

Pourquoi les golfeurs professionnels enlèvent-ils leur gant après chaque coup pour le remettre quelques minutes plus tard pour le prochain coup ? Marcel Rivest

Réponse de Nicholas Richard

À vrai dire, il y a deux raisons fort simples. D’une part, il y a l’idée que si les joueurs sont sur le terrain entre quatre et sept heures par jour lors d’un tournoi (en incluant la période d’échauffement), le port du gant, qui est plutôt serré, devient désagréable à la longue. En raison de la chaleur et de la sueur, plus le gant est porté longtemps, plus la main devient moite. D’autre part, la très grande majorité des joueurs le retire une fois sur le vert, pour leur roulé. Quelques joueurs, comme Tiger Woods, l’enlèvent dès le coup d’approche. Simplement pour que, comme les coups de précision demandent une certaine sensation sur le manche et un certain confort dans le positionnement des mains, le gant n’obstrue pas cette sensation de contrôle et d’équilibre. Il y a aussi le fait que pour plusieurs, c’est devenu une question d’habitude.

De l’argent aux équipes juniors

PHOTO ABBIE PARR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Connor Bedard

Un club junior qui voit l’un de ses joueurs repêché par une équipe de la LNH reçoit-il une redevance ? Gaëtan Quenneville

Réponse de Guillaume Lefrançois

Les équipes reçoivent bel et bien une redevance. La LNH envoie une somme à la Ligue canadienne de hockey (LCH), entité qui chapeaute les trois circuits juniors au pays. Les sommes sont ensuite distribuées aux équipes « selon les rondes [de repêchage] », a fait savoir une porte-parole de la LHJMQ, et ce montant peut varier d’une année à l’autre. Impossible de connaître ce montant avec précision, mais un intervenant du milieu a évoqué une somme « dans les quatre chiffres » pour chaque joueur. Des clauses spéciales peuvent s’appliquer à certains cas particuliers, les joueurs européens, par exemple.

Le drapeau du Québec dans la LCF

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Austin Mack

Toutes les équipes de la LCF affichent un drapeau canadien et le logo de la ligue derrière leur casque, mais les Alouettes sont la seule équipe à afficher aussi le drapeau de leur province. Est-ce une commandite du gouvernement du Québec ? Martin Roy

Réponse de Guillaume Lefrançois

Ce n’est pas une commandite, mais simplement une décision de l’organisation. Les Alouettes ont commencé à afficher le drapeau fleurdelysé à compter de la saison 2011.

La vie de cochambreurs

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Connor McDavid

Les joueurs des principales ligues doivent-ils cochambrer sur la route ? Est-ce que certains joueurs ont un traitement de faveur ? Est-ce qu’une superstar comme Connor McDavid doit cochambrer avec un joueur de soutien ? Jean-Philippe Deschênes-Gilbert

Réponse de Guillaume Lefrançois

Dans la LNH, l’article 16,9 précise que « tout joueur qui ne détient pas un contrat d’entrée a droit à une chambre en occupation simple ». Autrement dit, les équipes peuvent seulement demander à des joueurs qui en sont à leur premier contrat de partager une chambre. Des chambres individuelles sont prévues dans la NBA, tandis que dans la NFL et au baseball majeur, le choix semble être laissé aux équipes.