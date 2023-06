Sortie de zone, saison 4

Épisode 69 : Le CH a-t-il tout fait pour obtenir Pierre-Luc Dubois ?

Le Canadien n’a pas remporté le derby Pierre-Luc Dubois, mais a-t-il tout fait pour l’obtenir ? On revient sur cette affaire, au moment même où on apprend en direct que le club fait l’acquisition d’Alex Newhook, et on donne nos impressions à chaud au sujet du nouvel attaquant du Tricolore.