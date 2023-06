Le Tour de France, vecteur de mobilité douce et cible de militants écologistes

(Bilbao) Formidable caisse de résonance pour toutes les revendications, le Tour de France, qui commence samedi, se prépare cette année encore à des actions de militants écologistes, alors que la question du changement climatique s’invite de manière de plus en plus aiguë dans le cyclisme et le sport en général.