(Los Angeles) L’Américain Ryan Crouser, double champion olympique, a amélioré son record du monde du lancer du poids avec un jet à 23 m 38 cm samedi, lors des Simplot Games organisés à Pocatello, dans l’Idaho.

Agence France-Presse

Son lancer, lors d’un rassemblement en salle, efface son précédent record de 23 m 37 cm établi en plein air et son précédent record en salle, 22 m 82.

Il y a un an, Crouser pensait déjà avoir battu ce record avec un lancer d’une distance identique lors des Millrose Games, mais un appareil de mesure laser défectueux avait entraîné l’annulation de la compétition.

Crouser, 30 ans, avait réalisé son record en salle de 22 m 82 en janvier 2021 à Fayetteville (Arkansas) et son record du monde de 23 min 37 en juin de la même année à Eugene (Oregon), lors des sélections olympiques américaines.

L’Américain, qui a remporté les championnats du monde à Eugene l’année dernière, est désormais l’auteur de 7 des 11 jets supérieurs à 23 m dans l’histoire de la discipline.

« (C’est) la plus grande surprise de ma carrière jusqu’à présent. (Je ne) m’attendais pas à faire 23 m 38 aujourd’hui », a déclaré Ryan Crouser dans une publication sur Instagram.

« L’entraînement de cette semaine a été un peu frustrant, je me sentais faible et un peu fatigué. J’ai décidé de ne pas m’entraîner jeudi et vendredi. Je n’avais jamais pris deux jours de repos d’affilée avant une compétition jusqu’à aujourd’hui, mais je me suis dit que c’était mieux que le surentraînement », a-t-il ajouté.

Depuis quelque temps, Crouser expérimente une nouvelle technique de jet, conçue pour générer plus d’élan et obtenir une plus grande puissance de rotation. Cette nouvelle technique lui fait déplacer son point de départ vers la droite et ajoute un pas supplémentaire dans la rotation.

Cependant, il n’a pas utilisé cette technique pour sa performance de 23 min 38 à Pocatello, ce qui laisse penser qu’il pourrait aller encore plus loin s’il perfectionnait son nouveau style de lancer.

Crouser a été élevé dans une famille profondément ancrée dans l’athlétisme. Son père, Mitch, était remplaçant dans l’équipe du lancer du disque aux JO de Los Angeles en 1984, tandis que son oncle Brian a été deux fois olympien au lancer du javelot et que son cousin Sam a représenté les États-Unis au lancer du javelot à Rio en 2016.