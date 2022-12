NBA

Les Suns de Phoenix sur le point d’être rachetés

(New York) Le milliardaire américain Mat Ishbia est sur le point de conclure l’achat des deux franchises NBA de la capitale de l’Arizona, les Suns de Phoenix et les Mercury de Phoenix (l’équipe féminine), pour un montant record de 4 milliards de dollars US, selon plusieurs médias mardi.