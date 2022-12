Coupe du monde

Didier Deschamps, le visage de la France qui gagne

(Doha) Apôtre du collectif et du résultat, meneur d’hommes pointilleux et pragmatique, Didier Deschamps étoffe au Mondial-2022 son immense palmarès, le plus beau du football tricolore. Dans son sillage, toute une génération de Français s’habitue à la victoire.