Un autre championnat canadien pour les joueuses du Rouge et Or

Les joueuses du Rouge et Or de l’Université Laval ont remporté un second championnat canadien en triomphant des championnes en titre, les Golden Gaels de l’Université Queen’s, par la marque de 22-5 dimanche soir au Stade Centennial de l’Université de Victoria.

Ian Bussières Le Soleil

Cette victoire vient couronner une saison parfaite, la première dans l’histoire du Rouge et Or qui a gagné toutes ses parties, le championnat du Réseau sport étudiant Québec (RSEQ) et le championnat canadien universitaire.