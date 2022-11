Félix Auger-Aliassime

« J’ai ce qu’il faut pour être numéro un mondial »

L’insatiabilité est une caractéristique commune aux grands athlètes. Félix Auger-Aliassime ne fait pas exception à la règle. Après une séquence historique en octobre, le Québécois en veut encore plus. Et ce « plus », c’est le premier rang mondial.