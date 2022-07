Marlins de Miami

Un coup sûr pour Charles Leblanc à son premier match dans les Majeures

(Miami) Après six saisons passées dans les ligues mineures, Charles Leblanc a enfin eu son baptême de feu au baseball majeur avec les Marlins de Miami, samedi soir… et un premier coup sûr en carrière, mais dans un revers de 4-0 contre les Mets de New York.