Les Chargers de Los Angeles ont annoncé qu’ils envisageaient de construire un nouveau quartier général et de nouvelles installations d’entraînement à El Segundo.

Joe Reedy La Presse Canadienne

L’équipe a annoncé lundi avoir conclu un accord avec les entreprises Continental Development Corporation et Mar Ventures pour la construction d’un complexe sur un site de 14 acres. Le projet doit encore être soumis à la commission d’urbanisme d’El Segundo et devrait être achevé d’ici le printemps 2024.

Les Chargers deviendraient la troisième équipe sportive de Los Angeles à construire son complexe d’entraînement à El Segundo, après les Lakers, dans la NBA, et les Kings, dans la LNH.

« Lorsque nous recherchions un emplacement pour établir notre quartier général pour nos opérations commerciales et de football, nous n’avons rien laissé au hasard, a affirmé par voie de communiqué le propriétaire des Chargers, Dean Spanos. Ce processus a duré plus de quatre ans parce que nous n’étions pas prêts à nous installer. Nous ne voulions pas quelque chose de bien, nous voulions quelque chose de grandiose et nous l’avons finalement trouvé. »

Les installations d’entraînement comprendront trois terrains en gazon naturel. Il y aura de la place pour accueillir plus de 5000 spectateurs assis dans les gradins, ce qui signifie que les Chargers organiseront leur camp d’entraînement au complexe, une fois qu’il sera terminé.

Les Chargers sont établis à Costa Mesa depuis 2017. Les Rams n’ont pas encore annoncé leurs plans pour la construction d’installations permanentes. Ils s’entraînent dans des installations temporaires sur le campus de l’Université luthérienne de Californie depuis 2016.