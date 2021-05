Cyclisme

Tour d'Italie

Les Groupama-FDJ ratent le bon train

Le peloton a laissé filer l’échappée du jour à la 18e étape du Tour d’Italie, la plus longue de cette édition 2021 avec ses 231 kilomètres, jeudi, entre Rovereto et Stradella. Du groupe des 23 qui ont pris la fuite et qui n’étaient pas dangereux au classement général, Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) a été le plus fort dans les derniers raidillons pour s’imposer en solo et signer une cinquième victoire italienne à ce Giro.