Les activités sportives « supervisées », comme le baseball, le soccer ou le volleyball notamment, pourront finalement reprendre dès le 11 juin en zone jaune au Québec, en groupe de 25 personnes, a confirmé jeudi la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Vers la mi-juin, la plupart des régions pourront passer au palier jaune, de sorte que dans les régions en jaune, les sports et les activités de loisir supervisées seront permises à l’extérieur en groupe de 25 personnes à compter du 11 juin. Les contacts brefs, notamment au soccer, au baseball ou au volleyball, seront permis », a indiqué la ministre en point de presse. Il sera aussi possible d’organiser des parties et des activités de ligue.

Dans son plan de déconfinement présenté la semaine dernière, Québec avait prévu qu’au plus tard le 14 juin, la majorité des régions du Québec passeraient en zone jaune. L’annonce de la ministre Charest prévoit donc un retour des activités sportives trois jours plus tôt, en zone jaune.

Fin juin, alors que la majorité des régions devraient passer au palier vert, il sera « possible d’organiser des compétitions et des tournois », a confirmé Mme Charest. « Il sera aussi permis d’accueillir des spectateurs selon un protocole strict. Les activités pourront se dérouler en groupes de 50 personnes maximum, et à l’intérieur en groupes de 25 personnes maximum avec contacts brefs », a-t-elle soulevé, en précisant que les 25 personnes « ne comptabilisent que les personnes sur le terrain en train de jouer ».

Quant aux évènements d’envergure, ils pourront normalement se tenir dès le 25 juin au Québec, et devront se référer aux directives en lien avec les festivals. Les sports de combat, eux, pourront également reprendre en zone verte.

À l’intérieur, le passage au palier jaune « permettra le retour des activités en groupes de 12 personnes, mais la tenue de parties, d’activités de ligues, de compétitions et de tournois ne sera permise qu’au moment où une région passera au niveau d’alerte vert, et ce, pour un groupe de 25 personnes ».

Sans contact en rouge et orange

Dans les zones rouge et orange, « les activités demeureront permises sans contact, avec distanciation », a indiqué la ministre, en parlant de tennis, de golf ou de pétanque par exemple. Elle a spécifié que les entraînements seront également autorisés.

« La majorité des installations sportives intérieures, incluant les gyms, peuvent aussi rouvrir leurs portes dès le palier orange », a rappelé Isabelle Charest. « Il reste encore quelques semaines d’ajustement et de patience. On est près du but, on s’en vient vraiment vers une certaine normalité », a-t-elle soulevé.

Rappelons que dès ce vendredi, les salles intérieures et les stades extérieurs ayant des « places assignées d’avance », comme le Centre Bell, pourront recommencer à accueillir du public, à raison d’un maximum de 250 personnes par section, pour un total de 2500. Chaque zone devra être délimitée.

Les Jeux du Québec, eux, « vont être reportés » de nouveau cette année, a confirmé la ministre Charest, en précisant que « cela n’a pas été annoncé encore ». « On est en discussions évidemment avec les Jeux du Québec, mais d’une part, il y a toutes les qualifications et tout. On fera les annonces en temps et lieu », a-t-elle soulevé, lorsque questionnée à ce sujet.

Masque ou pas masque ?

Faudra-t-il, oui ou non, porter le masque lors de la pratique d’activités sportives ? « Dans les zones jaunes et vertes, le masque n’est pas porté. En zone rouge et orange, on se souvient que les contacts ne sont pas permis, ce qui veut dire qu’on reste à deux mètres. Tant qu’on reste à deux mètres, on n’aura pas à porter le masque. Par contre, certaines organisations disent de porter le masque, parce qu’elles ne sont pas capables de respecter la distanciation en tout temps », a précisé Mme Charest.

Le Dr Éric Litvak, conseiller médical stratégique adjoint à la direction générale de la santé publique, a quant à lui précisé que la « couverture vaccinale avec deux doses sera un élément critique » pour la suite des choses, surtout à l’automne où « les contacts sociaux vont reprendre » de manière plus importante.

« C’est prévu que la prochaine vague d’assouplissements soit planifiée à la fin août ou au courant de l’automne. Il est peu probable qu’en cours d’été, on change les règles », a-t-il insisté, en soulignant que tout dépendra aussi de « l’évolution de la situation ». « Il y a encore des éléments imprévisibles, notamment les variants, qui pourraient venir un peu modifier ce qui se passe. »