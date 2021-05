Brent Lakatos (T53) a doublé sa récolte de médailles, samedi, aux Championnats suisses ouverts de paraathlétisme présentés à Arbon. Le Dorvalois a conclu sur la troisième marche du podium aux épreuves de 100 m et de 5000 m.

Sportcom

Lakatos a lancé la journée avec un chrono de 14,58 s au 100 m, ce qui le rapproche de son objectif personnel de revenir sous la barre des 14,5 secondes.

« Je ne pratique pas beaucoup le 100 m, mais mes temps continuent de descendre. Je vais devoir travailler mes départs et mon accélération », a-t-il mentionné, alors que le vent et le froid n’ont pas contribué à des conditions idéales samedi.

Le Finlandais Leo-Pekka Tähti (T54) et le Mexicain Juan Pablo Cervantes Garcia (T54) ont devancé Lakatos au classement final.

Le Canadien s’est ensuite servi du 800 m comme course d’échauffement et a choisi de conserver son énergie en vue du 5000 m. Il a simplement fait le nécessaire pour gagner sa vague et a conclu au 16e rang du classement final de cette épreuve qu’il avait remportée il y a quelques jours au Grand Prix de Nottwil.

Au 5000 m, Lakatos a opté pour une nouvelle approche afin d’évaluer son rival, l’Américain Daniel Romanchuk (T54). Au lieu de se lancer dans une échappée à l’image de la semaine précédente, il a plutôt effectué plusieurs attaques pour tester Romanchuk.

« Je voulais voir sa vitesse et son endurance et essayer de le fatiguer. Il a répondu à toutes les attaques et au dernier tour, c’est lui qui a attaqué. J’ai réussi à le suivre, mais il était dans le premier corridor et m’a battu par une chaise. »

Daniel Romanchuk a obtenu la médaille d’argent, tandis que le Canadien Tristan Smyth (T54) a décroché l’or.

Le Québécois s’est dit déçu de ne pas l’emporter, mais retient tout de même beaucoup de points positifs de cette épreuve, où il a pu en apprendre davantage sur son adversaire et sur sa propre forme physique.

Vendredi, Lakatos avait raflé la médaille d’or au 1500 m (T53-T54) ainsi que celle d’argent au 400 m (T53-T54). Après le Grand Prix de Nottwil et les Championnats suisses ouverts, il prendra part à une troisième compétition en Suisse lundi, alors qu’il sera du Daniela Jutzeler Memorial. Des épreuves de 800 m, de 1500 m et de 5000 m sont prévues à l’horaire.