(Boston) L’édition 2021 du marathon de Boston pourra accueillir 20 000 participants, ont annoncé les organisateurs de la course.

Associated Press

L’Association athlétique de Boston (BAA) a précisé qu’un plus petit peloton était nécessaire pour permettre une distanciation physique lors de l’évènement prévu cette année le 11 octobre — en particulier au départ et à l’arrivée. Plus de 30 000 coureurs s’étaient inscrits pour la course en 2020, qui a d’abord été reportée puis annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

« En plus d’un plus petit nombre de participants que les années précédentes, nous mettrons en place d’importants protocoles supplémentaires pour assurer la santé des participants et la santé publique, a expliqué le président de la BAA, Tom Grilk. Nous nous engageons à rendre le plus ancien marathon annuel du monde aussi sécuritaire que possible en octobre. »

Disputé pour la première fois en 1897, le marathon de Boston a été annulé l’année dernière pour la première fois de son histoire. Au lieu de cela, près de 16 000 personnes ont participé à une course virtuelle, parcourant seuls 42 km sur une période de 10 jours.

En plus de la course en personne, la BAA organisera un marathon virtuel de Boston du 8 au 10 octobre qui permettra jusqu’à 70 000 participants de plus d’obtenir une médaille pour avoir complété l’épreuve à distance.

Les inscriptions pour la course en personne se feront du 20 au 23 avril.