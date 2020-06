Les joueurs proposent une saison de 114 matchs et veulent plus d’argent

(New York) Les joueurs du Baseball majeur ne sont pas d’accord avec les arguments des équipes selon lesquels ils doivent accepter des réductions de salaire supplémentaires. Et ils ont plutôt proposé de recevoir un pourcentage de salaires beaucoup plus élevé et la volonté d’un calendrier plus long dans le cadre d’une contre-proposition pour amorcer la saison reportée par la pandémie de coronavirus.