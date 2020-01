(Houston) Malindi Elmore a pulvérisé le record canadien du marathon féminin, dimanche à Houston, et est à toutes fins pratiques assurée de participer aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

La Presse canadienne

Elmore, qui est originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a inscrit un temps de 2 heures 24 minutes 50 secondes. Elle a effacé par plus de deux minutes la marque de 2 h 26 : 56, qui appartenait à Rachel Cliff depuis mars 2019.

Si Elmore mérite son billet pour la capitale japonaise, il s’agira d’un retour aux Jeux olympiques après une absence de 16 ans. En 2004, à Athènes, elle avait participé à l’épreuve du 1500 mètres. Toutefois, démoralisée après avoir raté les Jeux de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres, elle avait décidé de prendre sa retraite de l’athlétisme.

Aidé par son mari Graham Hood — double olympien en athlétisme — pour élaborer son programme d’entraînement, elle a fait ses débuts en marathon il y a un an, à Houston. Son chrono de 2 h 32 : 15 lui a laissé croire qu’il lui était possible de se qualifier en vue des Jeux olympiques.

« Je réalise que j’ai cette petite fenêtre pour réaliser quelque chose de vraiment “cool”, une fois de plus, en sport. Si je retournais (aux Jeux olympiques), je pense que ce serait la plus incroyable boucle que je pourrais compléter, après 16 ans avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. De pouvoir faire en sorte que ça se réalise, ce serait extraordinaire », avait-elle déclaré à La Presse canadienne en juillet dernier.

Elmore avait prévu prendre part au Marathon de Toronto en octobre, mais elle a dû se désister à cause d’une blessure.

À Athènes, Elmore avait raté les demi-finales par un rang. Des blessures ou l’incapacité d’atteindre les critères de qualifications l’ont exclue des deux éditions suivantes des Jeux.

Par la suite, elle a décidé d’orienter son tir vers les triathlons, et son chrono de 8 h 57 : 22 lors d’un Ironman en Arizona, en 2016, a été le quatrième plus rapide dans l’histoire du pays.

Le niveau de performance requis pour participer au marathon féminin aux Jeux olympiques est de 2 h 29 : 30.