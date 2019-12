Heidi Levasseur, bientôt prête pour deux millions de coups de bras

Cette fois, ce devrait être la bonne pour Heidi Levasseur. Six ans après les premières discussions – lors d’un défi entre Montréal et Québec, et après un premier report, l’athlète devrait finalement traverser l’océan Atlantique à la nage en 2020. Son projet Atlantica, dont l’objectif est de sensibiliser les gens à la protection des océans, la conduira des côtes du Sénégal à celles du Brésil à partir du mois de décembre 2020. Au total, il devrait lui falloir de quatre à six mois pour parcourir les 3000 km.