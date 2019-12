(Wellington) La Fédération néo-zélandaise de rugby a nommé Ian Foster nouveau sélectionneur des All Blacks, une promotion logique pour le technicien de 54 ans qui occupait le poste d’adjoint de son prédécesseur Steve Hansen depuis huit ans.

Agence France-Presse

«Il apporte une expérience internationale de classe mondiale, une équipe d’entraîneurs incroyablement forte, et nous pensons qu’il fera un excellent travail», a indiqué dans un communiqué le président de la fédération Brent Impey, un mois et demi après l’échec des Néo-Zélandais en demi-finale de la Coupe du monde au Japon.

Les All Blacks, éliminés par l’Angleterre (19-7), avaient fini à une décevante troisième place.

Foster était le candidat favori de Hansen, et il a battu pour décrocher ce poste particulièrement convoité son principal rival Scott Robinson, même si ce dernier a remporté trois championnats Super Rugby avec les Crusaders de Canterbury.

REUTERS Ian Foster

«Je me sens vraiment privilégié et honoré de me voir offrir cette chance, et j’ai hâte de mener l’équipe vers le prochain chapitre de ce qui est déjà un remarquable héritage», a déclaré Ian Foster, en signant un contrat de deux ans.

Après le départ de Steve Hansen, la Fédération néo-zélandaise avait demandé à pas moins de 26 entraîneurs de déposer un dossier de candidature, les prétendants devant se présenter avec une équipe complète d’adjoints.

Outre Scott Robinson, les noms de Jamie Joseph, qui a mené le Japon à un premier quart de finale historique en Coupe du monde, de Dave Rennie, qui dirige les Warriors de Glasgow en Pro 14, ou de Warren Gatland, entraîneur sortant du pays de Galles, avaient aussi circulé.

Le comité de sélection, qui comprend Graham Henry, mentor des All Blacks vainqueurs de la Coupe du monde en 2011, a finalement choisi la stabilité.

Certains fans néo-zélandais restaient cependant sceptiques et rappelaient le bail de huit ans de Foster à la tête des Chiefs de Waikato, avec pour meilleur résultat une finale du Super 14 largement perdue en 2009.