 Surtout, ne l'appelez pas Mme Duvernay-Tardif 

Elle, c'est Florence Dubé-Moreau. Elle est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art de l'UQAM, elle est aussi auteure et commissaire indépendante en art. Elle gère des expositions à Montréal, Québec et Toronto.

Florence Dubé-Moreau est aussi la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif qui, lui, n'a pas besoin de présentations. Et ce sera le coeur de notre discussion. Du jour au lendemain, Florence est devenue « la blonde de ». Son statut de « WAG », l'acronyme de wives and girlfriends (littéralement « la conjointe de »), l'a forcée à une profonde réflexion sur la place des femmes dans l'industrie sportive.

« Le football était étranger à ma vie. Mon père ne tripait pas sport, ma mère était dans les arts. Je vais faire une généralisation, mais quand tu viens du monde artistique, on a d'emblée des préjugés sur le football. On associe ça à des sports de brutes, on ne comprend pas trop le point. Je faisais entièrement partie de ces personnes. » - Florence Dubé-Moreau

Quand elle a rencontré Duvernay-Tardif, il étudiait en médecine à McGill. Le football, et à plus forte raison la NFL, semblait tellement loin. Elle était serveuse dans un restaurant à côté de la boulangerie familiale des Duvernay-Tardif. Laurent et elle jasaient de tout et de rien, ils sont tombés amoureux. Jusque-là, une idylle comme tant d'autres.

Tout s'est passé très vite ensuite. Duvernay-Tardif a commencé à susciter l'intérêt sur les terrains. Dubé-Moreau, elle, débordait de projets. Le couple, naturellement ambitieux, a plongé la tête la première, sans trop y réfléchir. Tant et si bien qu'un jour, elle s'est retrouvée dans un avion entre Montréal et Kansas City. Elle était devenue « la blonde de ». Remarquez, l'histoire n'est pas unique, avec la distinction importante qu'elle n'a jamais choisi de devenir une WAG.

Elle ne cherche pas à généraliser, mais plutôt à lever le voile sur l'inévitable réalité que vivent certaines femmes de joueurs, sans véritable moyen de s'en extirper. D'abord, elle a dû apprivoiser une nouvelle culture, celle du Midwest américain.

« C'est très conservateur, très religieux. Ça m'a fait réfléchir sur le Québec aussi. Aux choses que l'on tient pour acquises, comme les questions féministes ou les droits LGBT. Ou des choses simples comme le recyclage. On ne recycle pas à Kansas City. Il y a des situations où je me disais : ce que je vis en ce moment est inconcevable. On est différents, on a juste accepté ça. Comme le fait aussi que nous ne sommes pas mariés, ou que les parents de Laurent ne sont pas mariés. On doit le justifier, chaque saison. Laurent n'a jamais eu à justifier au Québec qu'il ait été conçu hors mariage. C'est devenu très intéressant d'un point de vue culturel de découvrir les États-Unis. Sur le plan des valeurs, on ne se rejoint pas. Agree to disagree. »

La place des femmes

En cinq ans, Florence Dubé-Moreau a pu réfléchir à sa place dans la machine. Elle reconnaît qu'elle parle d'une posture privilégiée, en raison des millions de dollars, mais elle veut voir plus loin que l'argent. La question qu'elle pose : « Existe-t-il une autre industrie entière où la femme est au sommet et où elle demande à son mari de la suivre, d'être flexible et de faire tout pour qu'elle s'accomplisse ? »

Son expérience l'amène à conclure que c'est le résultat d'une tempête parfaite : l'argent et l'attention médiatique.

L'argent d'abord, l'enjeu inévitable. Duvernay-Tardif touche 8,5 millions par saison. Devant un tel déséquilibre des revenus, il est presque vain que la conjointe travaille. Certaines font ce choix (elle évalue que c'est le cas du tiers des conjointes chez les Chiefs), mais elles optent pour des professions « flexibles », pour suivre leur conjoint aux quatre coins de l'Amérique. Là encore, quand la saison de football se termine et que tout le monde rentre à la maison, que faire ? Rares sont les emplois qui offrent six mois de congé. Souvent, donc, elles fondent une famille tôt et reportent leur carrière à plus tard.

« Le mari est promu au rôle de pourvoyeur et la femme doit s'occuper de tout le reste, s'assurer que l'environnement soit optimal pour son mari. » - Florence Dubé-Moreau

« Si tu ajoutes cette réalité à un contexte très conservateur, j'ai eu des discussions avec des hommes et des femmes à Kansas City qui me disaient des trucs hallucinants. Que c'est mon devoir de femme de faire ça, que ça fait partie de mon devoir d'épouse que mon mari ne réfléchisse à rien. Le ménage, les comptes, l'éducation des enfants, l'épicerie. Tout. Les filles font les valises de leur conjoint quand il joue à l'extérieur. C'est next level. Ces gars n'ont à se soucier de rien. Sauf Laurent, le pauvre [rires]. Qui voudrait changer ce système-là ? Après, comment promouvoir des rôles égaux ? »