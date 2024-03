Penélope Cruz et Brad Pitt sont réunis dans un court métrage pour Chanel, en hommage au film Un homme et une femme, de Claude Lelouch.

C’est en ouverture du défilé automne-hiver 2024-2025 de Chanel, lors de la semaine de la mode de Paris, que le film a été projeté en présence de Penélope Cruz et de Claude Lelouch.

En noir et blanc, les deux comédiens, assis l’un en face de l’autre dans un restaurant (avec le sac Chanel matelassé iconique 11,12 au premier plan), jouent les amoureux, sur la célèbre musique composée par Francis Lai.

Tout comme dans le long métrage qui date de 1966, on voit également Penélope Cruz et Brad Pitt se promener sur la plage de Deauville, en Normandie, un lieu qui a toujours inspiré Coco Chanel.

Le duo de photographes de mode Inez & Vinoodh signe ce délicieux court métrage qui se termine par la phrase prononcée par Penélope Cruz qui s’adresse à la serveuse, la mannequin Rianne Van Rompaey : Do you have any rooms available ? (Est-ce que vous avez une chambre de libre ? )